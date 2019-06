Przed nami lato – coraz więcej rowerzystów na drogach – pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Lato zbliża się wielkimi krokami. Na ulicach widać coraz więcej rowerzystów, którzy wybrali właśnie taką formę spędzania wolnego czasu czy też dojazdu do pracy. Co zrobić, aby przejażdżka była dla nas wyłącznie przyjemnością? Przede wszystkim należy zadbać o stan techniczny roweru, pamiętać, że jest się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i bezwzględnie przestrzegać przepisów z kodeksu drogowego. Wypadki z udziałem rowerzystów często są bardzo niebezpieczne. W konfrontacji z samochodem na drodze rzadko kiedy rowerzysta ma szanse na wyjście z tego bez szwanku.

Rower to nie tylko beztroska przyjemność. Poruszając się nim, nie chroni nas karoseria, ani poduszki powietrzne. W sposób szczególny należy obserwować otoczenie, ponieważ każde zderzenie lub upadek, może skończyć się nieprzyjemnymi lub tragicznymi w skutkach konsekwencjami. W przypadku poruszania się w ruchu miejskim, powiedzenie „mieć oczy dookoła głowy”, jest w przypadku rowerzystów bardzo ważne. Należy też bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.

Pamiętajmy, że:

kierujący rowerem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Rowerzyści powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszają. Tam należy zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. W przypadku braku drogi rowerowej można poruszać się poboczem lub jezdnią,

jeśli przewozimy dziecko do lat 7, to tylko i wyłącznie, kiedy jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,

korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

rowerzyści, którzy korzystają z chodnika lub drogi dla pieszych, są obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rower powinien posiadać odpowiednie wyposażenie i być sprawny technicznie. Bardzo istotne jest oświetlenie. Polskie prawo reguluje to jasno. Jeżdżąc w dzień, należy posiadać tylne oświetlenie odblaskowe w kolorze czerwonym. W trakcie jazdy po zmroku dochodzi jeszcze przednie oświetlenie białe lub żółte oraz tylne czerwone. Dodatkowo każdy rowerzysta powinien posiadać odpowiedniego koloru koszulkę lub jakikolwiek element odblaskowy, który pozwoli z daleka go dostrzec.

Sam rower powinien być przygotowany do jazdy, a najważniejsze jest sprawdzenie hamulców. Musi mieć też na wyposażeniu dzwonek.

Rowerzysta powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez używanie za każdym razem kasku. Nie są one co prawda obowiązkowe, jednak dobrze, aby ludzie zdali sobie sprawę, że nawet pozornie niegroźna wywrotka na rowerze i brak kasku, może spowodować spory uszczerbek na zdrowiu.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących pojazdami o to, aby dzielić się pasem jezdni z rowerzystami i wyprzedzać ich w sposób bezpieczny. Jednocześnie przypominają — kierującego rowerem obowiązują takie same przepisy ruchu jak wszystkich innych kierujących pojazdami.

Sprawmy, aby korzystanie z roweru było wyłącznie przyjemnością dla nas.

(KWP we Wrocławiu / kp)