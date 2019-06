SEZON LETNI – START. Policyjni wodniacy gotowi do niesienia pomocy Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Krajeńskich prezentują pełną gotowość do zabezpieczenia sezonu letniego. Ostatnie przygotowania nadzorował osobiście szef strzeleckich policjantów. Zbliżające się wakacje są okazją, aby przypomnieć amatorom wypoczynku nad wodą, miłośnikom żeglarstwa i sportów wodnych o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Mimo, że do rozpoczęcia wakacji zostało jeszcze kilkanaście dni, to upalna pogoda, którą doświadczamy sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Pamiętajmy, aby właśnie aktywność nad wodą połączyć z rozwagą – nigdy z brawurą. Jeśli jest taka możliwość spróbujmy wybierać te miejsca plażowania czy kąpieli wodnych, w których jest wykwalifikowana opieka ratownika. Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą będą czuwać do końca sezonu policjanci, którzy kontrolują strzeżone i niestrzeżone kąpieliska. Dzięki takim służbom w poprzednich latach udało się zapobiec wielu tragediom nad wodą. Wodniacy sprawdzają stan trzeźwości sterników, ich uprawnienia, a także czuwają nad właściwym stosowaniem się do przepisów i wyposażeniem łodzi w sprzęt ratunkowy. Policjanci pełniący służbę nad wodą to doświadczeni funkcjonariusze posiadający odpowiednie uprawnienia, patenty, a przede wszystkim mający za sobą odbyte szkolenia i kursy ratownictwa wodnego. Obecność patrolu wodnego dodaje także rozsądku kapiącym się i uprawiającym sporty wodne. Wczoraj (6 czerwca) ostatnie przygotowania do zabezpieczenia sezonu letniego na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego nadzorował osobiście szef strzeleckich policjantów insp. Tomasz Zgirski wraz ze swoim zastępcą nadkom. Marcinem Gabarą.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą w największej mierze zależy od stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kąpiele w miejscach niedozwolonych czy w stanie nietrzeźwości, a także niedostateczna opieka nad dziećmi to tylko niektóre z przyczyn tragedii. Takie zachowania jak skakanie do wody „na główkę”, szczególnie po intensywnej kąpieli słonecznej lub przemierzanie w samotności otwartych akwenów również jest niebezpieczne. Apelujemy więc do wszystkich amatorów wypoczynku nad wodą, aby korzystając z uroków kąpielisk zawsze zachowywali należytą ostrożność i kierowali się rozwagą. Nigdy nie łączmy alkoholu z uprawianiem sportów wodnych. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wpływa na naszą zachowanie, a nad wodą wystarczy choćby chwila nieuwagi, aby doszło do niebezpiecznej sytuacji czy tragedii. Pamiętajmy, że nawet najspokojniejsza woda może być groźnym żywiołem. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie. Wybierajmy bezpieczne miejsca kąpieli i stosujmy się do znaków i wskazówek. Dzięki temu chwile spędzone nad wodą dostarczą nam odpoczynku i radości, a przede wszystkich będą bezpieczne – zarówno dla nas jak i innych miłośników wodnego wypoczynku.

Źródło: mł. asp. Tomasz Bartos

