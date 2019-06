Na sygnałach do potrzebującego pomocy 95-latka Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Z prędkością 95 km/h w obszarze zabudowanym jechała autem 60-latka. Okazało się, że bardzo śpieszyła się do domu, gdzie stracił przytomność jej ojciec. Policjanci z łukowskiej drogówki razem z kobietą pojechali do wymagającego natychmiastowej pomocy 95-latka. Jeszcze przed przybyciem karetki pogotowia udzielili starszemu mężczyźnie pierwszej pomocy.

Wczoraj policjanci z łukowskiej drogówki w miejscowości Glinne przed godziną 12.00 zauważyli jadący z dużą prędkością samochód marki Nissan. Okazało się, że kierująca tym autem 60-latka z gminy Wojcieszków poruszała się w obszarze zabudowanym z prędkością 95 km/h. Zatrzymana do kontroli drogowej kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że bardzo spieszy się do domu, gdyż powiadomiono ją telefonicznie o tym, iż jej 95-letni ojciec nagle zasłabł i stracił przytomność.

Sierż. szt. Aldona Bartosiewicz i st. sierż. Maciej Zdunek, widząc roztrzęsioną i zdenerwowaną kobiety, zaproponowali jej, że radiowozem dowiozą ją do potrzebującego pomocy ojca. Policjanci włączyli w swym radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe i bardzo szybko dojechali do domu 95-latka. W trakcie jazdy dowiedzieli się od jadącej z nimi kobiety, że do jej ojca wezwano już karetkę pogotowia. Sierż. szt. Aldona Bartosiewicz skontaktowała się z dyżurnym jednostki, który ustalił, iż do nieprzytomnego mężczyzny został wysłany personel medyczny. Policjanci razem z kobietą dojechali na miejsce jeszcze przed przybyciem karetki pogotowia. W domu mundurowi zastali osłabionego, półprzytomnego starszego mężczyznę. Policjanci zaopiekowali się 95-latkiem, udzielając mu pomocy ułożyli go bezpiecznej pozycji, cały czas pilnowali, by miał zapewniony dostęp świeżego powietrza. Po kilku minutach do osłabionego mężczyzny dojechał personel medyczny, 95-latek został przetransportowany do szpitala.

(KWP w Lublinie / kp)