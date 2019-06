Prawdziwy strongman w szeregach olsztyńskich funkcjonariuszy Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie to prawdziwy strongman wśród olsztyńskich policjantów. To jego drugi sezon startów. Z zawodów na zawody staje się coraz groźniejszy dla rywali.

Sierż szt. Paweł Piskorz na co dzień jest funkcjonariuszem Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Służbę rozpoczął w 2012 r. Od początku wyróżniał się zaangażowaniem oraz profesjonalizmem podczas pełnienia obowiązków. Swoją wiedzę oraz doświadczenie wielokrotnie udowadniał nie tylko podczas różnego rodzaju interwencji, do których był wzywany, ale również podczas zawodów policyjnych, wygrywając np. Wojewódzkie Zawody Ratowników Policyjnych w 2017 r. i reprezentując garnizon warmińsko-mazurski na zawodach ogólnokrajowych. Sierż szt. Paweł Piskorz to również policjant ze sportową pasją, jaką są zawody strongmanów. Swoją przygodę z tym sportem rozpoczął dopiero rok temu, a już teraz zajmuje czołowe miejsca w lokalnych zawodach. Na co dzień ćwiczy w jednej z siłowni na olsztyńskich Nagórkach, a przygotowując się do sezonu jeździ na specjalistyczne treningi do Gdańska. Dzięki zaangażowaniu, jakie wkłada w swoją pasję, każdy kolejny jego start to coraz wyższe miejsce na podium. Ten sezon rozpoczął od 4 miejsca podczas Pucharu Pomorza Strongman na 27 Finale WOŚP. Podczas kolejnego startu – w IX Edycji Zawodów Strongman 2019 o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka zajął 3 miejsce. Jego ostatni start, w III Powiatowym Turnieju Strongmanów w Skórcu przyniósł 2 miejsce. Teraz przed nim Otwarty Plażowy Puchar Polski Strongman 2019, który odbędzie się 16 czerwca. Liczymy na złoto ! Powodzenia!

(rj)