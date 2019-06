Trzymiesięczny areszt dla sprawcy rozboju Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Świecki sąd aresztował dzisiaj 25-latka, który w minioną środę napadł na stację paliw w gminie Świecie. Sprawca za wszelką cenę usiłował uniknąć spotkania z mundurowym, jednakże dzięki współpracy funkcjonariuszy trzech powiatów (świeckiego, grudziądzkiego i tucholskiego) został zatrzymany. Mieszkańcowi powiatu tucholskiego grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w środę (5.06.19) przed 22.00 w gm. Świecie. Do jednej ze stacji paliw wszedł młody mężczyzna. Wymusił na ekspedientkach wydanie pieniędzy. Kobiety w obawie o swoje życie i zdrowie wyjęły gotówkę z kasy. Sprawca zabrał łup i uciekł.

Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci z komendy w Świeciu zaczęli pracę, która zakończyła się wytypowaniem prawdopodobnego sprawcy oraz ustaleniem pojazd, którym się poruszał. Informacja o zdarzeniu została przekazana policjantom z całego województwa.

Po 23.00 na terenie Grudziądza miejscowi policjanci namierzyli podejrzewanego i podjęli próbę zatrzymania audi, którym kierował. Kierowca nie zastosował się do wydawanych poleceń i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli więc w pościg, do którego dołączyli również policjanci ze Świecia. Mężczyzna przemieszczał się w kierunku Tucholi. Na obwodnicy Świecia miejscowi policjanci ustawili posterunek blokadowy złożony z dwóch samochodów ciężarowych, jednak sprawca ominął blokadę, usiłując równocześnie potrącić mundurowych.

Ostatecznie współpraca policjantów ze Świecia, Grudziądza i Tucholi przyniosła oczekiwany efekt. Uciekinier został zatrzymany w Bysławiu (pow. tucholski). Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy. W trakcie zatrzymania policjanci zmuszeni byli użyć broni. Sprawcą okazał się 25-letni mieszkaniec powiatu tucholskiego. W chwili zatrzymania był trzeźwy. W wyniku podjętych przez policjantów działań mężczyzna nie odniósł obrażeń. Trafił do policyjnego aresztu.

Dzisiaj (7.06.19) w miejscowej prokuraturze mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za rozbój, czynną napaść na policjantów oraz niezatrzymanie się do kontroli, za co grozi mu kara do 12 lat więzienia. Mężczyzna decyzją Sądu Rejonowego w Świeciu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.