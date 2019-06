#ŚladWłamania – Jak wrócić do siebie po kradzieży z włamaniem? Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie odbyła się konferencja prasowa #ŚladWłamania. To wspólna inicjatywa Komendy Stołecznej Policji, Programu Dom Bezpieczny oraz Służby Więziennej, której celem jest zwrócenie uwagi na psychologiczne skutki włamania. Włamywacze pozostawiają po sobie wiele śladów. Odciski palców, uszkodzone okna i drzwi, bałagan w domu, ale przede wszystkim trwały ślad w psychice swoich ofiar. Właśnie o tym była mowa podczas konferencji prasowej.

SKALA PRZESTĘPSTW

Przestępczość kradzieży z włamaniem od lat pozostaje poważną chorobą społeczną, która ma negatywny wpływ na setki tysięcy osób w całej Polsce. Tylko w 2018 roku włamywacze dokonali 69 058 włamań (to wzrost o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego). Co oznacza, że średnio każdego dnia dochodzi w Polsce do 189 włamań, aż 8 w każdej godzinie!

WŁAMANIE OCZAMI OFIARY

(…) to jest najgorsze, ten strach, że ktoś tu był, ta świadomość, co widział…, co zabrał...uhh aż mam ciarki… (Agata)

Kradzież z włamaniem to jedno z 7 przestępstw uznawanych za najbardziej szkodliwe społecznie. Skala zjawiska plasuje je w czołówce przestępstw w Polsce. Straty spowodowane przez złodziei można liczyć w setkach milionów złotych każdego roku. Tylko w 2018 roku w aglomeracji warszawskiej, straty szacowane były na ponad 34 mln złotych. Jednak skutki działania złodziei nie obejmują tylko utraty w wymiarze materialnym, ale przede wszystkim straty emocjonalne, których nie da się wycenić. Jak wycenić stratę rodzinnego albumu ze zdjęciami; zegarka, którego otrzymało się na pierwszą komunię; czy zachowaną pierwszą laurkę na Dzień Matki? Jak wycenić trwałą utratę poczucia bezpieczeństwa całej rodziny? Jak podkreśla ppor. Magdalena Pusz, psycholog penitencjarny ze Służby Więziennej: Stres wywołany przez włamanie przypomina zespół stresu pourazowego, którego objawami są: napięcie lękowe, uczucie wyczerpania, poczucie bezradności, smutek, przerażenie, stany lękowe i obniżenie poczucia własnej wartości.

SKUTKI PSYCHOLOGICZNE

(…) W pierwszej chwili poczułem wściekłość i bezradność. Jak to? Ktoś obcy był w moim domu? Dotykał naszych rzeczy? Być może oglądał zdjęcia mojej córki? (Piotr)

Do pierwszych emocji, które pojawiają się zaraz po włamaniu należą strach (73%), przygnębienie (70%), poczucie osamotnienia (40%) i długotrwały niepokój.

Najczęściej towarzyszące emocje to uczucie niepokoju lub niepewności i tendencja do wracania myślami do włamania. Nawet po kilku miesiącach co czwarta ofiara stwierdza, że nadal jest przerażona i przestraszona wchodząc na teren posesji lub niektórych pomieszczeń i boi się być sama w domu po zmroku. Dla ponad połowy ofiar stres jest tak silny, że zmienia lub myśli o zmianie miejsca zamieszkania.

Włamanie może mieć negatywny wpływ na samopoczucie i poczucie własnej wartości ofiary; porównanie ofiar włamania i osób nie będących ofiarami wykazało, że ofiary odnotowały znacznie niższe samopoczucie niż osoby nie będące ofiarami, od pięciu do siedmiu tygodni po przestępstwie. Nawet rok po włamaniu 41% osób nadal wskazywało wysoki poziom objawów stresu pourazowego.

JAK WRÓCIĆ DO SIEBIE PO WŁAMANIU?

Osoby, które padły ofiarą włamania tracą poczucie bezpieczeństwa. Często mówią o traumie, o gwałcie na ich prywatności. Silne emocje dodatkowo potęguje lęk przed ponownym włamaniem, Aby wrócić do siebie po włamaniu, niezbędne jest wsparcie bliskich i przekonanie, że nie warto utrzymywać się w roli ofiary zbyt długo. Lepiej skoncentrować swoje wysiłki na zabezpieczeniu domu i współpracy z policją w odnalezieniu sprawcy.

To złodzieje powinni się bać, nie my! – podkreśla Magdalena Pusz.

Jeśli po powrocie do domu zauważymy uszkodzone okno lub drzwi, bałagan w mieszkaniu lub inną niepokojącą rzecz, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Trzeba pamiętać, aby nie zacierać śladów, nie dotykać przedmiotów – najlepiej zaczekać w jednym miejscu, do czasu przybycia na miejsce policji. – informuje kom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Dla skuteczności śledztwa ważna jest ścisła współpraca z policją, polegająca na przekazaniu niezbędnych informacji o skradzionym mieniu oraz okolicznościach zdarzenia. Jeśli grupa techników policyjnych, zabezpieczająca ślady poprosi nas o materiał porównawczy do badań w postaci śladów daktyloskopijnych, próbek biologicznych itp., warto wyrazić na to zgodę.

Pobieranie śladów do eliminacji jest bezbolesne i nie powoduje zarejestrowaniaw policyjnych bazach danych, a w znaczący sposób ułatwia i przyspiesza postępowanie wyjaśniające. – podkreśla Sylwester Marczak.

Aby umożliwić odnalezienie mienia, warto wcześniej sporządzić i na bieżąco aktualizować listę cennych przedmiotów, w której umieścimy zdjęcia, numery seryjne czy cechy charakterystyczne danego przedmiotu. To ważne, zwłaszcza chwilę po włamaniu, gdy silne emocje uniemożliwiają nam przekazanie ekipie dochodzeniowej prostego opisu skradzionej rzeczy. – dodaje Sylwester Marczak.

Gdy mamy ubezpieczony dom lub mieszkanie, trzeba pamiętać o zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela. Można to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. – wspomina Karol Klos, inicjator Programu Dom Bezpieczny.

Mat. opr. Program Dom Bezpieczny/mb

Fot. podkom. Szymon Koźniewski