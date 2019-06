Konwój lotniczy wojskową CASĄ. Marek F. już w Polsce Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na lotnisku w Warszawie ok. godz. 16.40 wylądował konwój lotniczy. Pod eskortą polskich Policjantów przetransportowano Marka F. wraz z innymi pospolitymi przestępcami. Skazany w aferze podsłuchowej biznesmen ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymanie w kwietniu tego roku w Hiszpanii i dzisiejszy konwój lotniczy poszukiwanego do kraju to efekt bardzo dobrej współpracy polskich Policjantów m.in. ze służbami hiszpańskimi.

Mężczyzna został sprowadzony do Warszawy z Hiszpanii w tzw. konwoju zbiorczym wojskowym samolotem typu Casa. Podczas konwojowania przez polskich Policjantów mężczyzna zachowywał się spokojnie.

Polscy policjanci z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, którzy na co dzień organizują tego typu loty wraz z funkcjonariuszami Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji, zadbali o to, aby poszukiwany trafił do polskiego zakładu karnego.

Skazany wyrokiem sądu mężczyzna miał odbyć karę pozbawienia wolności, ale nie stawił się w wyznaczonym terminie. Za Markiem F. wydano list gończy, a następnie europejski nakaz aresztowania.

Specjalna grupa polskich Policjantów cały czas intensywnie pracowała po to, aby ustalić miejsca pobytu mężczyzny. Dzięki bardzo dobrej współpracy międzynarodowej m.in. z hiszpańskimi służbami w kwietniu tego roku poszukiwany został zatrzymany, a dzisiaj został przetransportowany do Polski.

KGP