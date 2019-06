Ślad włamania – konferencja prasowa Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejsza konferencja prasowa „Ślad włamania – czyli psychologiczne skutki kradzieży z włamaniem” to wspólna inicjatywa społeczna Komendy Stołecznej Policji, Służby Więziennej oraz programu Dom Bezpieczny. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się 7 czerwca 2019 roku w Wydziale Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie i miało na celu uświadomienie opinii publicznej, że najważniejszym skutkiem włamania, oprócz strat materialnych, jest utrata poczucia bezpieczeństwa.

Konferencji towarzyszyła inscenizacja miejsca włamania, prezentacja zabezpieczenia śladów przez techników kryminalistycznych oraz pokaz pracy psa policyjnego na miejscu zdarzenia. Ważną częścią konferencji było spotkanie z ofiarą włamania, psychologiem i policjantem.

Przed analizą psychologicznych skutków włamań, Karol Klos inicjator Ogólnopolskiego Programu Społecznego Dom Bezpieczny, zaprezentował statystykę dotyczącą skali kradzieży z włamaniem. Według danych Komendy Głównej Policji tylko w 2018 roku doszło do 69 058 włamań (wzrost o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego), co oznacza, że średnio każdego dnia dochodzi w Polsce do 189 włamań, czyli do 8 w jednej godzinie. „Skala zjawiska plasuje je w czołówce przestępstw w Polsce” – potwierdzał w rozmowie z dziennikarzami asp. sztab. Mariusz Mrozek – kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

Co robić, gdy dojdzie do włamania?

Technik kryminalistyki z KSP zademonstrował uczestnikom konferencji odkrywanie śladów, m.in. na szybie i przekazał szczegółowe instrukcje, jak należy się zachować do momentu przyjazdu policji, żeby nie zatrzeć śladów włamania.

Nie naprawiaj uszkodzonych zamków, nie dotykaj klamek i nie zamykaj otwartych okien, drzwi i szuflad, nie sprzątaj, przekładając rzeczy.

Jeżeli zauważyłeś jakiś ślad, na który niszcząco działa np. deszcz, zabezpiecz go przed zniszczeniem, osłaniając i oznaczając to miejsce.

Po przybyciu policjantów poinformuj ich, co zginęło.

Gdy policjanci poproszą o materiał porównawczy do badań w postaci śladów daktyloskopijnych, próbek biologicznych, warto się zgodzić.

Jak się nie bać i skutecznie zadbać o poczucie bezpieczeństwa w swoim domu?

Organizatorzy konferencji skupili się, prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce, przede wszystkim na emocjonalnych stratach osób poszkodowanych w kradzieży z włamaniem. „Stres wywołany przez włamanie przypomina zespół stresu pourazowego, którego objawami są: napięcie lękowe, uczucie wyczerpania, poczucie bezradności, smutek, przerażenie, stany lękowe i obniżenie poczucia własnej wartości” – podkreślała ppor. Magdalena Pusz, psycholog penitencjarny ze Służby Więziennej. Silne emocje towarzyszą ofiarom jeszcze długo po włamaniu. Według prezentowanych danych statystycznych 65% ofiar zgłosiło, że zdarzenie miało niepożądane skutki w ich życiu od czterech do trzydziestu tygodni po wystąpieniu przestępstwa.

„Osoby, które padły ofiarą włamania tracą poczucie bezpieczeństwa. Często mówią o traumie, o gwałcie na ich prywatności. Silne emocje dodatkowo potęguje lęk przed ponownym włamaniem. Aby wróci do siebie po włamaniu, niezbędne jest wsparcie bliskich i przekonanie, że nie warto utrzymywać się w roli ofiary zbyt długo. Lepiej skoncentrować swoje wysiłki na zabezpieczeniu domu i współpracy z policją w odnalezieniu sprawcy. To złodzieje powinni się bać, nie my!” – mówiła ppor. Magdalena Pusz.

Bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich najbliższych oraz świadków przestępstw oferują Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

BKS KGP/ipk/ zdj. Izabela Pajdała