Areszt za posiadanie dużej ilości narkotyków

Policjanci z Komisariatu Policji w Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej 28-letniego mężczyznę, który w samochodzie posiadał 2 gramy marihuany i prawie 50 gramów amfetaminy. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci kryminalni znaleźli ponad 10 kg amfetaminy. Zatrzymanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W nocy z 5 na 6 czerwca br. policjanci z Komisariatu Policji w Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej 28-letniego mieszkańca gminy Dobra, który miał przy sobie około 2 gramy marihuany. Po sprawdzeniu samochodu, którym kierował, policjanci znaleźli jeszcze prawie 50 gramów białego proszku. Badanie narkotestem potwierdziło, że jest to amfetamina. Policjanci zabezpieczyli narkotyki, a zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

W miejscu zamieszkania mężczyzny kryminalni odkryli znacznie większą ilość narkotyku. W trakcie przeszukania zabezpieczyli ponad 10 kg narkotyków. Po wstępnym badaniu okazało się, że jest to amfetamina. Ponadto znaleźli kilka gramów marihuany i dwa krzewy konopi.

Szacuje się, że czarnorynkowa wartość narkotyków pochodzących z mieszkania 28-latka to ponad 400 tysięcy złotych.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Turku, Sąd Rejonowy w Turku zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na czas trzech miesięcy. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że 28-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo odpowie za przestępstwo z art. 180a kodeksu karnego.

(KWP w Poznaniu / kp)