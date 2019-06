Zadbajmy o bezpieczny wypoczynek nad wodą Data publikacji 11.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Słoneczna pogoda, wysokie temperatury sprawiają, że najchętniej wypoczywamy nad wodą. Za kilka dni koniec roku szkolnego więc amatorów wodnych kąpieli będzie coraz więcej. Niestety przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. By czas spędzony nad wodą upłynął miło i bezpiecznie pamiętajmy o zdrowym rozsądku i podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

4. Nie skaczmy rozgrzani do wody.

5. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

6. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;

7. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu – to najkrótsza droga do tragedii;

10. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

W ubiegłym roku od czerwca do sierpnia na terenie województwa lubelskiego doszło do 8 utonięć.

(KWP w Lublinie / kp)