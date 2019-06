Dyżurny Komisariatu Wodnego w Krakowie uratował tonącego Data publikacji 11.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Po otrzymaniu zgłoszenia o tonącym mężczyźnie, który na moście Powstańców Śląskich pozostawił samochód i wskoczył do Wisły, dyżurny Komisariatu wodnego w Krakowie popłynął motorówką na miejsce zdarzenia i uratował tonącego.

Do zdarzenia doszło wczoraj, po godzinie 16.00. Jeden z kierowców przejeżdżający przez most Powstańców Śląskich w kierunku ulicy Starowiślnej nagle zatrzymał pojazd, wysiadł z niego i skoczył do Wisły. Świadkowie zdarzenia od razu powiadomili o wypadku dyżurnego krakowskiej policji. Na miejsce błyskawicznie zostały skierowane służby ratownicze: policyjny patrol wodny, patrole zmotoryzowane, przewodnik z psem tropiącym, straż pożarna oraz karetka pogotowia.

Dyżurny komisariatu wodnego, gdy tylko otrzymał zgłoszenie o człowieku, znajdując się w wodzie, błyskawicznie ruszył z pomocą. W kilka minut dotarł na miejsce, gdzie dostrzegł mężczyznę, który raz po raz znikał pod wodą i ponownie wypływał na powierzchnię. Dyżurny podpłynął do niego jak najbliżej mógł i przystąpił do działań. Tonący będący najprawdopodobniej w szoku wzbraniał się przed ratunkiem. Zdeterminowany policjant jednak nie dawał za wygraną i wciągnął mężczyznę na pokład motorówki. Funkcjonaroiusz ułożył go w pozycji bocznej ratunkowej i bezpiecznie przetransportował do brzegu, gdzie czekali na niego strażacy i lekarz — mężczyzna przytomny został zabrany do szpitala.

Asp. szt. Wojciech Zięba, dyżurny Komisariatu Wodnego w Krakowie wykazał się niebywałą odwagą i determinacją w swoim działaniu. Jego wczorajsza spektakularna akcja ratownicza pokazała, że w każdej sytuacji bez względu na okoliczności, jakie jej towarzyszą policjant nawet z narażeniem własnego życia, zawsze będzie nieść pomoc potrzebującym.

(KWP w Krakowie / kp)