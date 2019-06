Wspólne działania śląskich kryminalnych i BOA w sprawie paserstwa luksusowych samochodów Data publikacji 11.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś z samego rana policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami BOA siłowo weszli na teren domu w jednej z miejscowości pod Olsztynem i zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Zatrzymanie ma związek z prowadzoną pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach sprawą paserstwa luksusowych samochodów. Jest to kolejne zatrzymanie w sprawie prowadzonej od stycznia 2018 roku. Wcześniej do aresztu trafiły już 4 osoby.

Policjanci Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej od stycznia 2018 roku prowadzą sprawę paserstwa luksusowych samochodów. Policyjne czynności nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. W sprawie zatrzymano już cztery osoby, które zostały tymczasowo aresztowane.

Dziś śląscy kryminalni udali się na teren województwa warmińsko-mazurskiego. Punktualnie o godzinie 6.00 policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych jednocześnie weszli siłowo do domu mieszczącego się w jednej z miejscowości pod Olsztynem, gdzie zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Ponadto stróże prawa zabezpieczyli do sprawy wartościowe przedmioty, które mogą pochodzić z przestępstwa. Zatrzymany zostanie dzisiaj przekonwojowany do Katowic. Obecnie policjanci prowadza czynności w miejscu zatrzymania 38-latka. Decyzje o kolejnych czynnościach podejmie prokurator nadzorujący sprawę.