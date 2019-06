Potencjalni sprawcy tragicznych zdarzeń drogowych wyeliminowani z ruchu Data publikacji 11.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci stanowczo zwalczają agresywne zachowania na drogach. Do ich przejawów zaliczane jest zachowanie polegające na lekceważącym łamaniu ograniczeń prędkości. Kierowcy nadmiernie przekraczający dozwoloną prędkość stanowią realne zagrożenie dla siebie, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Do działań skutkujących wyeliminowaniem takich osób z ruchu drogowego doszło w ostatnim czasie na terenie powiatu milickiego i wrocławskiego.

99 km/h to prędkość jaką w terenie zabudowanym gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h rozwinął zatrzymany przez milickich policjantów mężczyzna kierujący samochodem osobowym. Za popełnione wykroczenie drogowe kierowca został ukarany mandatem. Konto 28 - latka „zasiliło” też 10 punktów karnych. Zatrzymane przez policjantów prawo jazdy sprawcy wykroczenia drogowego trafi do milickiego starosty powiatowego, celem wydania decyzji o jego zatrzymaniu na okres trzech miesięcy.

Z kolei wrocławscy policjanci na terenie śródmiejskiej obwodnicy, prowadząc działania ukierunkowane na ujawnianie kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę, który pędził swoim samochodem 146 km/h. Dopuszczalna prędkość, jaką zgodnie z ograniczeniami można w tym miejscu rozwinąć, to 50 km/h. Kierowca, który niemal dwukrotnie ją przekroczył, został ukarany grzywną w drodze mandatu karnego i 10 pkt karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali również jego prawo jazdy. Tego samego dnia wrocławscy policjanci ujawnili jeszcze jednego kierowcę, który jechał z prędkością znacznie odbiegającą od tej dopuszczalnej, poruszając się swoim autem 129 km/h, przy ograniczeniu do 50 km/h. Podzielił on los swoich poprzedników, otrzymując 10 pkt karnych, mandat karny i pozbywając się prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Przypominamy, że jeżeli w takim przypadku kierowca zdecyduje się na jazdę mimo 3-miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy, okres ten zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Jeśli mimo to kierowca będzie nadal prowadzić auto, zostaną mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Odzyskanie prawa jazdy w tym przypadku wiązać się będzie z koniecznością ponownego zdania egzaminu i spełnienia warunków osoby po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

(KWP we Wrocławiu / mw)