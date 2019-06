Kolejna plantacja marihuany zlikwidowana Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Łęczyńscy kryminalni zlikwidowali kolejną plantację marihuany znajdującą się przy kanale Wieprz. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 120 krzewów konopi z plantacji nad Wieprzem i z uprawy domowej. Policjanci zatrzymali 26 i 27-latka podejrzanych o założenie plantacji.

Tuż przy kanale Wieprz, na terenach trudno dostępnych mundurowi ujawnili plantację konopi indyjskich, gdzie znajdowało się łącznie 114 krzewów w różnej fazie wzrostu. Dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o założenie nielegalnej uprawy zostało zatrzymanych w trakcie dojazdu do plantacji, kiedy jechali pielęgnować „rośliny”.

Funkcjonariusze sprawdzili dokładnie także pomieszczenia zajmowane przez plantatorów. W jednym z obiektów ujawnili 8 roślin konopi znajdujących się w plastikowych doniczkach, susz roślinny marihuany oraz metalowy młynek z zawartością suszu.

Podejrzani usłyszeli zarzuty zorganizowania nielegalnej plantacji, która to uprawa mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi. Jeden z nich trafił na dwa miesiące do tymczasowego aresztu. Teraz mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

(KWP w Lublinie / mg)