Odpowiedzą za przywłaszczenie i oszustwo na blisko pół miliona złotych Data publikacji 12.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 42-latkę podejrzaną o przywłaszczenie blisko pół miliona złotych. Ze sprawą powiązany jest także 43-letni mieszkaniec miasta, który usłyszał już zarzut oszustwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu, gdzie oczekuje na proces.

3 czerwca br. do Komendy Miejskiej Policji w Opolu zgłosiła się pracownica jednego z Domów Pomocy Społecznej w powiecie opolskim. Kobieta zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tj. przywłaszczeniu blisko pół miliona złotych.

Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z komendy miejskiej. Policjanci zabezpieczyli ślady i dowody, a także przesłuchali świadków. Kryminalni ustalili miejsce pobytu kobiety podejrzanej o przywłaszczenie pieniędzy. Do zatrzymania 42-latki doszło już następnego dnia na terenie województwa dolnośląskiego. Podejrzewana złożyła obszerne wyjaśnienia.

Jak ustalili śledczy, ze sprawą powiązany był także 43-letni mieszkaniec Opola, któremu kobieta miała pożyczyć pieniądze. On również został zatrzymany i przewieziony do policyjnych aresztów.

Oboje usłyszeli już zarzuty. Za to przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat więzienia. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.

(KWP w Opolu / mw)