KWP: Mistrzostwa Świata FIFA U-20 już za nami Data publikacji 12.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj odbył się dziewiąty, ostatni mecz rozgrywany w ramach U-20 World Cup POLAND 2019. Na stadionie Arena Lublin podczas wszystkich meczów zasiadło blisko 67 tys. sympatyków sportu. Nad bezpieczeństwem zawodników, turystów i kibiców czuwali policjanci. Sportowe widowiska upłynęły w Lublinie w atmosferze piłkarskiej rywalizacji i bezpieczeństwa.

Lublin był jednym z miast gospodarzy, na Arenie Lublin rozegranych zostało 9 spotkań w ramach U -20 World Cup POLAND 2019. Myśląc o organizacji mistrzostw świata nie można zapomnieć o aspekcie bezpieczeństwa kibiców i turystów, którzy odwiedzili nasze miasto i lubelski stadion. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci, którzy do tego zabezpieczenia przygotowywali się od kilku miesięcy.

Na trybunach „Areny Lublin” zasiadło prawie 67 tys. sympatyków sportu. Wzorem poprzednich mistrzostw UEFA Euro U21, do zabezpieczenia imprezy zaangażowani zostali policjanci ze wszystkich pionów. Główne zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa spoczywało na policjantach prewencji i ruchu drogowego. Łącznie 900 funkcjonariuszy zabezpieczało mecze, treningi, przejazdy zawodników. Dbaliśmy także o bezpieczeństwo w okolicach stadionu i na drogach dojazdowych do Areny Lublin.

W dniach, w których nie były rozgrywane mecze główne nasze działania skierowane były na miejsca cieszące się największym zainteresowaniem turystów, była to lubelska starówka i ścisłe centrum miasta. Wszystko oczywiście po to, by wszyscy czuli się w Lublinie bezpiecznie. I ten cel został przez nas osiągnięty.

R.L.R.

Zobacz galerię zdjęć>>>