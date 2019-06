Dzielnicowy odnalazł zaginionego 87-latka Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecałe dwie godziny zajęło policjantom aby odnaleźć zaginionego 87-letniego mężczyznę, który zaginął w lesie. Mężczyzna był bardzo wycieńczony. Od miejsca zaginięcia wskazanego przez rodzinę, oddalił się o kilkanaście kilometrów.

W środę do Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim zgłosił się 60-letni mężczyzna, który oświadczył, że dzisiaj pojechał do lasu ze swoim 87-letnim ojcem. Gdy starszy mężczyzna źle się poczuł, on postanowił pójść po samochód, aby odwieźć ojca do domu, gdy wrócił mężczyzny już nie było. Syn wspólnie ze znajomymi i rodziną przez 3 godziny próbował odszukać zaginionego ojca. Jednak gdy poszukiwania nie dawały rezultatu, a temperatura powietrza zaczęła przekraczać 30 stopni postanowili powiadomić policję.

Po otrzymaniu zgłoszenia działania zostały podjęte błyskawicznie. Na miejsce zdarzenia pojechali wszyscy policjanci, którzy pełnili służbę. W jednostce został ogłoszony alarm. W ciągu kilkunastu minut, przebywający na wolnym policjanci stawili się do służby. Do poszukiwań ruszyli policjanci, rodzina, znajomi, strażacy okolicznych OSP oraz policyjny pies tropiący.

Podczas patrolowania lasu oraz pól, dzielnicowy asp. szt. Bogdan Smolik z Posterunku Policji w Sterdyni zauważył mężczyznę, który leżał na polu kukurydzy. Jak się okazało był to zaginiony mężczyzna. Był wycieńczony i odwodniony. Natychmiast została mu udzielona pomoc. Od miejsca zaginięcia wskazanego przez rodzinę, oddalił się o kilkanaście kilometrów.

Kolejny już raz sokołowscy policjanci wspólnie ze strażakami stanęli na wysokości zadania. Wykazali się ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Działania poszukiwawcze zostały przeprowadzone perfekcyjnie, wynikiem czego było odnalezienie 87-latka w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia, a przecież w takich przypadkach czas jest najważniejszy.

Służba w policji jest trudna i wymaga wiele poświęceń i dyspozycyjności, ale daje ogromną satysfakcję, szczególnie wtedy gdy uratuje się czyjeś życie. Pamiętajmy, że w sytuacji kiedy posiadamy informacje o zagięciu osoby powinniśmy natychmiast powiadomić policję. Nie trzeba czekać 24 czy 48 godzin. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach czas odgrywa ogromne znaczenie. W szczególności jeśli osobą zaginioną jest dziecko lub osoba starsza.

Autor: mł. asp. Jakub Więsak