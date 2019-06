Przyjemne z pożytecznym - pokazujemy służbę policyjnych "wodniaków" Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Orzeźwiająca bryza znad jeziora, słońce, woda i motorowa łódź - to nie wspomnienia z wakacji, to prawdziwa służba policyjnych "wodniaków". Jednak nie zawsze jest tak miło. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem plażowiczów i miłośników sportów motorowodnych. W szczycie wakacyjnego sezonu mają ręce pełne roboty. Dlatego pokazując ich służbę, przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Tak, aby przyjemnie było zarówno dla wypoczywających, jak i dla tych, co na służbie.

Policjanci z Opola sezon wodny rozpoczęli już pod koniec maja. Ich głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorami turawskimi. Dodatkowo, patrole wodne można zobaczyć również na Odrze. Służba na wodzie potrwa do połowy września. Jednak jeśli aura nadal będzie sprzyjać wypoczynkowi nad wodą, policjanci zostaną tam dłużej.

Policyjni "wodniacy" patrolują teren zarówno z łodzi jak i z lądu. Często udzielają pomocy osobom, które straciły siły i nie potrafią dopłynąć do brzegu - czy to wpław, czy na sprzęcie wodnym. Czuwają na bezpieczeństwem plażowiczów i miłośników sportów motorowodnych. W szczycie sezonu mają ręce pełne roboty.

Na Opolszczyźnie mamy dwa ogniwa wodne. Jedno w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, dedykowane jeziorom turawskim i rzece Odrze, drugie w Nysie - patrolujące jezioro nyskie i otmuchowskie. Policjanci pełniący taką służbę przyznają, że jednym z największych utrapień są nieodpowiedzialne zachowania pod wpływem alkoholu. Dlatego przypominamy, czego unikać wypoczywając nad wodą:

korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych;

należy pamiętać by nie skakać do wody płytkiej oraz wody o niezbadanym dnie;

po długim leżeniu na słońcu nie zanurzajmy się gwałtownie w wodzie – róbmy to stopniowo, aby uniknąć wstrząsu termicznego;

pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości, skłania do brawury, osłabia organizm, dodaje odwagi, która zazwyczaj kończy się tragedią;

jeśli pod naszą opieką znajdują się dzieci, ani na chwilę nie spuszczajmy ich z oka. Małe dzieci nigdy nie powinny kąpać się same;

gdy idziemy do wody nie prośmy o popilnowanie rzeczy przygodnie poznanych osób – takie sytuacje często kończą się ich utratą.

Jeśli korzystamy ze sprzętu wodnego, to upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie potrafią pływać są we właściwy sposób zabezpieczone i mają na sobie kapoki.