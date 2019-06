NAPAD NA KANTOR- ĆWICZENIA SZTABOWE LUBUSKIEJ POLICJI Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci potwierdzają swoje wysokie umiejętności w działaniach sztabowych. Ale te wciąż muszą być utrwalane. Stąd ćwiczenia wielu policyjnych komórek, które przy realnym zagrożeniu muszą być w pełni przygotowane na właściwą i profesjonalną reakcję.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że dwóch zamaskowanych napastników napadło na kantor wymiany walut. Po brutalnej napaści na obsługę placówki ze zrabowaną gotówką oddalili się autem z miejsca zdarzenia. Policję powiadomił klient, który zaobserwował skrępowanego i pobitego mężczyznę. Od tego czasu rozpoczął się dla Policji proces wykrywczy i wszystkie działania go obejmujące. Zainicjowano zatem alarm dla policjanctów i wymianę informacji między nimi, utworzono posterunki blokadowe, ściągnięto przewodników psów tropiących, które szybo rozpoczęły swoją pracę, zaś grupa procesowa przystąpiła do dokładnych oględzin miejsca zdarzenia. Równolegle prowadzone działania właściwie wszystkich policyjnych komórek koordynowane były przez specjalistów ze sztabu. Proces wymiany poleceń i informacji musiał być optymalnie zarządzany, aby wszystkie prowadzone działania były efektywne. Działania policjantów skutkowały tym, że napastnicy kilkadziesiąt kilometrów od Gorzowa byli osaczeni i zmuszeni do porzucenia pojazdu w lesie. Dalej salwowali się ucieczką pieszą. Ich zatrzymanie było zatem kwestią czasu. W akcie desperacji skryli się w opuszczonym budynku gospodarczym. Tu włączyli się doświadczeni negocjatorzy, którzy przekonywali napastników do pokojowego rozwiązania sytuacji. Z tej szansy jednak skorzystać nie zamierzali. Konieczne było zatem uruchomienie działań policyjnych sił kontrterrorystycznych. Spektakularne działania sprawnych policjantów skutkowały zatrzymaniem napastników.

To jedne z wielu ćwiczeń, które mają na celu doskonalenie procedur współdziałania sił policyjnych na wypadek realnego zagrożenia, doskonalenie technik negocjacyjnych czy prowadzenia działań ratunkowych. Działania w sytuacjach kryzysowych muszą charakteryzować się profesjonalizmem. Tu nawet najmniejszy błąd może kosztować ludzkie życie. Stąd duża inicjatywa lubuskich stróżów prawa i kierownictwa Lubuskiej Policji, aby ćwiczenia takie przeprowadzać jak najczęściej.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

video: st. sierż. Mateusz Sławek

zdjęcia: podkom. Maciej Kimet