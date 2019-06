Podejrzani o hurtowe wprowadzenie do obrotu podrobionego obuwia Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością z komendy wojewódzkiej wspólnie z kolegami z wrocławskiego komisariatu Osiedle zatrzymali dwie osoby podejrzane o handel nielegalnym towarem. Funkcjonariusze zlikwidowali miejsce przechowywania podrobionych rzeczy i zabezpieczyli kilkadziesiąt par obuwia. Wszystkie oznaczone były zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów znanych światowych marek. Obecnie trwa ustalanie strat, jakie ponieśli legalni producenci.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu działając wspólnie z mundurowymi z Komisariatu Policji Wrocław Osiedle, zlikwidowali miejsce przechowywania podrobionych towarów i zatrzymali dwie osoby podejrzane o wprowadzanie ich do obrotu. Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 20 i 22 lat. Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzani działali od dłuższego czasu i oferowali nielegalny towar poprzez portale internetowe. Sprawcy z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, wprowadzając na rynek nielegalne obuwie. Oferowane do sprzedaży rzeczy, oznaczone były z zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów znanych światowych marek.

Policjanci, działając w tej sprawie, zabezpieczyli 60 par podrobionych butów. Obecnie trwa ustalanie strat, jakie ponieśli legalni producenci obuwia. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli komputer oraz pieniądze w kwocie blisko 65 tys. złotych.

Za handel rzeczami z podrobionymi znakami towarowymi może grozić kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli okaże się, że zatrzymane osoby uczyniły sobie z tego przestępczego procederu stałe źródło dochodu, może im grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)