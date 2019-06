Policjanci w trakcie służby i poza nią niosą pomoc Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci mają w swoim zawodzie wpisane niesienie pomocy. Jednak nie tylko przepisy to regulują, ale przede wszystkim chęć niesienia pomocy innym wynikająca z głębi serca i poczucia obowiązku bycia funkcjonariuszem. Takimi postawami wykazali się policjanci ruchu drogowego z Elbląga, którzy reanimowali mężczyznę oraz policjantka Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie będąca poza służbą, która z innymi osobami udzielała pomocy starszym osobom, które wywróciły się na kajaku.

Policjantka Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie:

W poniedziałek (10.06.2019) około godz. 11:40, w dniu wolnym od służby, st. post. Daria Mitręga spacerując ze swoim chłopakiem, w pewnym momencie usłyszała wołanie o pomoc dobiegające z rzeki Łyny w okolicy ul. Nowowiejskiego. Po dotarciu na miejsce, policjantka z chłopakiem zauważyła starszą kobietę i mężczyznę, którzy ulegli wypadkowi płynąc kajakiem. Znajdowali się oni w wodzie za jarem rzecznym kurczowo trzymając się kajaka. Widać było, że osoby te są wyczerpane, gdyż w rzece panował silny prąd i wiry, które uniemożliwiają wydostanie się na brzeg rzeki. Wspólnie z chłopakiem i jeszcze jedną osoba postronną przystąpili do ratowania osób, a innej kobiecie stojącej na brzegu policjantka poleciała zadzwonić po karetkę pogotowia. Po chwili kobieta i mężczyzna byli już na brzegu rzeki. Jak się okazało, uratowana para to turyści z Niemiec. Kobieta miała widoczne rany ręki i głowy, osoby te nie miały na sobie żadnych kapoków. Na pytanie co się stało, kobieta poinformowała, że nie zauważyła znaków informujących o jarze - forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach. Jar jest rodzajem doliny rzecznej. Po chwili na miejscu pojawiła się karetka pogotowia, która zabrała do szpitala poszkodowane osoby.

St. post. Daria Mitręga pracuje w Policji od 2,5 roku w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Szybka reakcja policjantki i towarzyszących jej osób z pewnością przyczyniła się do tego, że zdrowie i życie pary turystów zostało uchronione.

Policjanci Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu:

W sobotę (08.06.2019) było chwilę po godz. 07:00 rano, gdy policjanci z ruchu drogowego w składzie: asp. Wojciech Czech i st. sierż. Małgorzata Sapińska zauważyli grupę osób stojących na chodniku nad leżącym mężczyzną. Było to w okolicach targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka. Policjanci od razu sprawdzili czynności życiowe leżącego mężczyzny. Jak się okazało osoba ta nie oddychała, a jego serce nie biło. Policjanci przystąpili do resuscytacji. Do przyjazdu karetki udało im się przywrócić oddech i krążenie. Nieprzytomny 58 - latek został przewieziony karetką do szpitala i trafił pod opiekę lekarzy. W szpitalu po 3 dniach odzyskał przytomność. Dalej przebywa w placówce, ale jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Insp. Robert Muraszko Komendant Miejski Policji w Elblągu, podziękował policjantom za szybką i prawidłową reakcję. Znaleźli się oni bowiem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zadziałali w taki sposób jak byli do tego przeszkoleni.

