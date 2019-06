Widok radiowozu spłoszył sprawców przestępstwa, który podszywali się pod policjantów Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KP 7 patrolując ulice Nowej Huty spłoszyli oszustów, którzy próbowali od starszej kobiety wyłudzić kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek (10 czerwca br.). Do 74-letniej mieszkanki Nowej Huty zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę, informując, że jej konto bankowe jest zagrożone atakiem hakerskim. Oszustka poinstruowała 74-latkę, co ma zrobić, aby uchronić swoje oszczędności życia. W tym celu poszkodowana cały czas będąc na łączu z dzwoniącą oszustką, zamówiła taksówkę i pojechała do jednej z placówek bankowych, skąd wypłaciła 40 tysięcy złotych. Postępując zgodnie z wytycznymi ,wypłaciła gotówkę i wyszła na parking, gdzie według wcześniejszych ustaleń miało dojść do przekazania pieniędzy „policjantom”. Będąc na zewnątrz, faktycznie zauważyła jadący radiowóz, o czym powiedziała rozmówcy, że właśnie widzi nadjeżdżających policjantów. Wtedy połączenie zostało zerwane – zapewne oszuści przestraszyli się, że mogą być obserwowani. Zdezorientowana 74-latka zadzwoniła do syna i opowiedziała, co się jej przydarzyło. Mężczyzna od razu zorientował się, że mama mogła paść ofiara oszustwa – przyjechał na miejsce i o sprawie powiadomił policję. Kobieta ponownie wpłaciła na konto wypłaconą wcześniej gotówkę, wiedząc już, jak działają oszuści.

Policjanci poszukują sprawców i apelują:

Policjanci poszukują sprawców i apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, którym nigdy nie należy przekazywać pieniędzy. Przypominają również, że działania Policji nie są organizowane w wyżej podany sposób i funkcjonariusze nie zabezpieczają w ten sposób środków pieniężnych obywateli.

Jak należy postąpić:



W przypadku odebrania telefonu z poleceniem przekazania pieniędzy policjantowi należy pilnie poinformować o takiej sytuacji Policję, samodzielnie wybierając numer alarmowy 997 i jeśli jest to tylko możliwe z innego aparatu telefonicznego.

W przypadku prośby o pilną pożyczkę od osoby podającej się za krewnego należy skontaktować się bezpośrednio z krewnym, który o nią prosi, a w przypadku braku takiej możliwości potwierdzić informację u innych członków rodziny.

Nie działać w pośpiechu, odłożyć termin udzielenia pożyczki i nie ulegać presji czasu, którą specjalnie wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel.

Należy pamiętać, aby nigdy pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście, jak i nie wpuszczać ich do mieszkania.

We wszystkich podejrzanych czy wątpliwych sytuacjach, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc po numer alarmowy 997, 112.

Ważne jest, aby ostrzeżenie i sposób radzenia sobie w takiej sytuacji dotarły do jak najliczniejszej grupy osób starszych, więc apelujemy o przekazanie powyższej informacji osobom starszym znajdującym w naszych rodzinach lub w sąsiedztwie. Im więcej seniorów będzie miało świadomość, jak wygląda mechanizm tego przestępstwa, tym mniej z nich znajdzie się w gronie pokrzywdzonych.

(KWP w Krakowie / kp)