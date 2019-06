Pobił 13-letniego chłopca, jest już w rękach policjantów Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z Gdańska odpowiedzialności karnej nie uniknie 21-latek, który kilka dni temu na jednym z przystanków autobusowych pobił 13-letniego chłopca. Funkcjonariusze dzięki dobremu rozpoznaniu szybko ustalili tożsamość sprawcy. Dziś w nocy policjanci zatrzymali 21-latka, którego doprowadzą do prokuratury. Tam najprawdopodobniej mężczyzna usłyszy zarzut uszkodzenia ciała z pobudek chuligańskich. Za to przestępstwo grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu na Suchaninie od kilku dni pracowali nad sprawą pobicia 13-latka. Do przestępstwa doszło na przystanku autobusowym w Gdańsku. Z zebranego przez mundurowych materiału wynika, że chłopiec razem ze swoimi kolegami i koleżankami czekał na autobus i gdy chciał przestawić butelkę z piwem, która stała na ławce, podbiegł do niego stojący za przystankiem mężczyzna i zaczął go bić. Znajomi chłopca próbowali interweniować, ale agresywny mężczyzna groził, że ich też pobije. Sprawca uciekł, a 13-latkowi pomogły osoby, które wysiadły z autobusu. Świadkowie zaalarmowali policjantów oraz ratowników medycznych, którzy przewieźli chłopca do szpitala.



Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zaczęli sprawdzać pobliski teren w poszukiwaniu sprawcy tego przestępstwa. Równolegle na miejscu pracowali śledczy, którzy zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków. Kryminalni sprawdzali i zabezpieczali zapisy z kamer monitoringów, rozmawiali z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat sprawcy, typowali go również w policyjnych bazach danych.



Dzięki dobremu rozpoznaniu oraz pracy wykonanej na miejscu zdarzenia, kryminalni szybko ustalili tożsamość osoby odpowiedzialnej za pobicie chłopca. Informację o poszukiwanym mężczyźnie rozesłano do policjantów z innych komisariatów. Mężczyzna ukrywał się przed policjantami i nie przebywał w miejscu swojego zamieszkania.



Dziś około godziny pierwszej w nocy policjanci z komisariatu na Osowej zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. W chwili zatrzymania 21-latek siedział w samochodzie, tam policjanci znaleźli także narkotyki.

Sprawca pobicia 13-latka będzie doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzut uszkodzenia ciała z pobudek chuligańskich. Za to przestępstwo grozi 5 lat pozbawienia wolności.