Policjanci z Rypina uratowali 25-latka Data publikacji 13.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Mirosława Wiśniewska i post. Norbert Boniecki z KPP w Rypinie uratowali mężczyznę, który próbował odebrać sobie życie. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów, a także fachowej pomocy, której udzielili desperat zaczął odzyskiwać przytomność. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek (10.06.19). O 22:30 dyżurny policji w Rypinie został zaalarmowany przez zgłaszającego, że jego krewny chce popełnić samobójstwo, ponieważ napisał wiadomość pożegnalną. Natychmiast do mieszkania desperata pojechali policjanci z ogniwa patrolowo–interwencyjnego sierż. Mirosława Wiśniewska oraz post. Norbert Boniecki.

Na miejscu zastali leżącego na ziemi nieprzytomnego mężczyznę, a obok niego puste pudełko po lekach. Wszystko wskazywało na to, że je zażył. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pomocy. Ułożyli mężczyznę w odpowiedniej pozycji oraz wywołali wymioty. Dzięki ich działaniom mężczyzna zaczął otwierać oczy. Policjanci cały czas monitorowali jego stan do czasu przyjazdu załogi ratownictwa medycznego, która zabrała go do szpitala.

Dzięki natychmiastowej reakcji członków rodziny oraz policjantów nie doszło do tragedii.