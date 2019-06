Nietrzeźwy „pancerny” na ulicach Pajęczna Data publikacji 14.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o kierowanie, w centrum Pajęczna, czołgiem T55. „Pancerny” był pod wpływem alkoholu. Trzeźwieje w policyjnym areszcie, a czołg odholowano na strzeżony parking. Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności natomiast za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, grozi kara do lat 8.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie 13 czerwca 2019 roku około godziny 21.40, za pośrednictwem CPR, otrzymał nietypowe zgłoszenie o czołgu jadącym jedną z głównych ulic miasta . Natychmiast w rejon ulicy Mickiewicza skierowany został patrol. Zastał zaparkowany na jezdni czołg T55 oraz stojącego obok mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że chwilę wcześniej jechał on tym czołgiem jako pasażer. Wkrótce policjanci zlokalizowali także w pobliżu 49-letniego właściciela pojazdu. Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Noc spędził w policyjnym areszcie. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty. W usunięciu czołgu z ulicy pomógł funkcjonariuszom były żołnierz, który ma uprawnienia do kierowania takimi pojazdami. T55 na koszt właściciela trafił na strzeżony parking. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, początkowo czołg był transportowany na lawecie, która się zepsuła. Pojazd wojskowy zdjęto z niej na czas naprawy. Kiedy ponownie miał zostać załadowany zapewne wiedziony fantazją, a raczej brakiem wyobraźni i alkoholem 49-latek postanowił, zabierając na pokład pasażera odbyć przejażdżkę ulicami Pajęczna. Czołg nie ma ubezpieczenia komunikacyjnego a właściciel uprawnień do kierowania takimi pojazdami. 49-latek po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany.

(KWP w Łodzi kp)