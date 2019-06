Policjanci zatrzymali agresywnego 38-latka Data publikacji 14.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 38-latek usłyszał zarzut zmuszania do odstąpienia od czynności służbowych i znieważenia funkcjonariuszy. Agresywny mężczyzna podczas interwencji miał przy sobie siekierę i 2 noże. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy i wcześniej zakłócał spokój sąsiadom. Grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia.

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałkową noc, w jednej z miejscowości w gminie Lewin Brzeski. Wówczas oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, z które wynikało, że agresywny mężczyzna na ulicy rozbija butelki i zakłóca spokój sąsiadom.

Na miejsce pojechali policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Tam pod wskazanym adresem usłyszeli dźwięk tłuczonego szkła, a przez jedno z otwartych okien zauważyli napastnika. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna najpierw sięgnął po siekierę i wulgarnie wyzywał funkcjonariuszy. Później wyszedł do nich z dwoma nożami i mimo wezwań do odrzucenia niebezpiecznych narzędzi nadal zbliżał się do policjantów i znieważał ich. Wówczas funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili mężczyznę. Założyli mu kajdanki i doprowadzili do policyjnego aresztu.

38-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, w organizmie miał 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy i zmuszania do odstąpienia od czynności służbowych. Do zarzutów się przyznał. Grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia.

(KWP w Opolu / kp)