XXIII Finał Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego Data publikacji 14.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 11-12 czerwca 2019 r. odbył się XXIII Finał Młodzieżowego Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Tym razem zawody zostały zorganizowane w Żarnowcu (woj. śląskie).

Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, promowanie kultury i bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi, a także popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej motoryzacyjny jest imprezą skierowaną do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Po „wygaszeniu” gimnazjów będzie to turniej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Przedsięwzięcie ma charakter wieloetapowy i może być organizowane na etapie: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych młodzież tworzy trzyosobowe drużyny, które ubiegają się o przejście do kolejnych etapów Turnieju. Najlepsza drużyna z województwa bierze udział w Finale Ogólnopolskim.

W tym roku Finał Turnieju odbył się w Żarnowcu (woj. śląskie). Jak co roku zawody składały się z kilku dyscyplin. Zawodnicy rozwiązywali testy ze znajomości prawa o ruchu drogowym oraz przystępowali do sprawdzianu z historii polskiej motoryzacji. Do zadań uczestników należało także udzielenie pomocy przedmedycznej, przystąpienie do konkurencji z jazdy sprawnościowej motorowerem po wyznaczonym torze przeszkód oraz jazdy sprawnościowej samochodem osobowym z tzw. talerzem Stewarta oraz wzięcie udziału w konkurencji z obsługi codziennej pojazdu.

Rolę sędziego głównego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego pełnił podkom. Janusz Kozłowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Od lat, bardzo duży wkład organizacyjny i merytoryczny, w przeprowadzaniu wszystkich etapów turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma Policja, która jest jednym z głównych organizatorów tego przedsięwzięcia.

Turniej jest imprezą o charakterze edukacyjnym. Dzięki niemu młodzi ludzie łączą pasję do motoryzacji z bezpiecznym i kulturalnym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Najlepszą drużyną XXIII Ogólnopolskiego Finału Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego okazał się Zespół Szkół w Iwoniczu w składzie: Kacper Kielar, Wojciech Wilusz i Mateusz Graboń.

Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco:

MIEJSCE:

1. Zespół Szkół w Iwoniczu

2. I LO we Włoszczowie

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

4. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

5. Technikum Mechaniczno-Rolnicze w Poznaniu

6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

7. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

8. Zespół Szkół Nr 2 we Wrocławiu

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach

10. ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

11. Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku

12. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku

14. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

15. Zespół Kształcenia zawodowego w Tczewie

16. CKUiZ Nr 1 „Budowlanka” Zielona Góra

17. Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie

Indywidualnie zwyciężył Kacper Kielar z Zespołu Szkół w Iwoniczu.

Wszystkie startujące drużyny oraz laureaci poszczególnych konkurencji, otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe, których znaczącą część ufundowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

BRD KGP