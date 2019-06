Odznaczenia dla głogowskich policjantów - honorowych dawców krwi Data publikacji 14.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Andrzej Zieliński i asp. szt. Sławomir Kopeć – policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, otrzymali odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To najwyższe odznaczenia dla krwiodawcy, niezwykle ważne i prestiżowe. Każdy z policjantów z Głogowa oddał honorowo ponad 40 litrów krwi.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to odznaczenie, które ustanowione zostało 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia i aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Podczas Gali Honorowych Dawców Krwi we Wrocławiu Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, w imieniu Ministra Zdrowia, wręczył wyróżnionym krwiodawcom odznaczenie "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". "Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że krwiodawcy to anonimowi bohaterowie, którzy potrafią hojnie rozdawać nadzieję w kroplach oddawanej krwi. To postawa, za którą idzie konkretne działanie, a to w dzisiejszym świecie powinniśmy szczególnie doceniać. Dziękuję krwiodawcom za godną podziwu postawę. Za to, że mimo codziennego zabiegania i własnych obowiązków udowadniają, że można pozostać wrażliwym na potrzeby innych osób" - powiedział w trakcie uroczystości wojewoda dolnośląski.

(KWP we Wrocławiu / mw)