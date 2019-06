Areszt i dozór za znieważenie policjantów Data publikacji 14.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 2 miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który podczas interwencji zaatakował policjantów. Jego kompan za znieważenie funkcjonariuszy został objęty dozorem. Obaj mogą trafić za kraty na kilka lat.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na ul. Łokietka w Inowrocławiu. Wieczorem około 21.00 patrol Policji otrzymał zgłoszenie o hałasujących tam osobach. Policjanci zastali tam trzech mężczyzn. Dwóch z nich wdało się w „dyskusje” z policjantami, wyzywając ich i ubliżając im. Nie obyło się też bez szarpaniny i innych agresywnych zachowań ze strony tej dwójki. W pewnym momencie jeden z nich zaczął kopać mundurowych a nawet gryźć, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów. Wezwanie na miejsce dodatkowych patroli poskromiło 31-letniego mężczyznę i jego o cztery lata starszego towarzysza. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

Następnego dnia usłyszeli zarzuty. Starszy odpowie za znieważenie policjantów. Młodszy również, ale również za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i uszkodzenie ciała.

Wczoraj (13.06.19) obaj zostali doprowadzeni do oskarżyciela i sądu. Tam zapadła decyzja, że 35-latek zostanie objęty policyjnym dozorem. Młodszy i bardziej agresywny 31-latek najbliższe 2 miesiące spędzi za kratami. Za znieważenie policjanta grozi kara do roku pozbawienia wolności, a za naruszenie jego nietykalności do lat 3.