Policjanci uratowali łabędzią rodzinę Data publikacji 14.06.2019 Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gorzkowicach pospieszyli na ratunek łabędziom, które w upalny dzień rozpaczliwie szukały dostępu do wody przemieszczając się po drodze w gminie Gorzkowice. Łabędzie mogły dodatkowo stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym.

W minioną środę, 12 czerwca br., gorzkowiccy policjanci pojechali na nietypową interwencję. Zadysponowani przez dyżurnego piotrkowskiej komendy dotarli na miejsce, gdzie według zgłoszenia dwa dorosłe i 5 małych łabędzi spacerowało po drodze stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zauważyli, że ptaki są wycieńczone. Policjanci na co dzień ratują życie i zdrowie ludzkie, ale nie przechodzą też obojętnie wobec zwierząt potrzebujących pomocy. Postanowili pomóc ptasiej rodzinie dotrzeć do zbiornika wodnego. Łabędzie maluchy przenieśli na rękach do rowu z wodą, który prowadził do pobliskiego stawu. Mama i tata łabędź w ślad za swoimi dziećmi dzięki pomocy policjantów również trafiły w bezpieczne miejsce.

(KWP w Łodzi / mw)