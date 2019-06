Areszt za zabicie psa Data publikacji 14.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Myszkowa zatrzymali 23-letniego mieszkańca Myszkowa, który jest podejrzany o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna będzie też odpowiadał za liczne kradzieże oraz grożenie śmiercią swojej 80-letniej babci. Na wniosek śledczych i prokuratora myszkowski sąd tymczasowo aresztował mężczyznę.

O bestialskim czynie 23-latka myszkowscy policjanci zostali zawiadomieni we wtorek 11 czerwca w południe. Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy ustalili, że znęcał się nad psem oraz groził śmiercią swojej babci, która odwiedzała psa i dokarmiała go. Kilka dni wcześniej groził kobiecie pobiciem, a nawet śmiercią, a później ją poszarpał. Agresja i okrucieństwo 23-latka skumulowały się ostatecznie na psie, któremu odciął łeb siekierą. Martwe zwierzę wyniósł w zarośla za posesję, którą zamieszkiwał. Początkowo krewni przez kilka dni szukali pieska w okolicy, jednak bezskutecznie. Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek. Zawinięte w worku szczątki psa odkryła krewna 23-latka. Powiadomieni myszkowscy policjanci zatrzymali 23-latka. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy nie budził wątpliwości co do jego udziału w zdarzeniu i pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. Myszkowski sąd przychylił się do wniosku śledczych i podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Za popełnienie ostatnich przestępstw może usłyszeć wyrok nawet 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)