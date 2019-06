„Bezpieczna kąpiel" w Szydłowcu Data publikacji 14.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Bezpieczna kąpiel” – już po raz 11 pod takim hasłem ty razem nad zalewem w Szydłowcu odbył się festyn i pokaz dla dzieci, młodzieży i dorosłych poświęcony bezpieczeństwu podczas letniego wypoczynku, który został zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wraz z Burmistrzem Szydłowca. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka oraz Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.

Za kilka dni początek wakacji, słoneczna pogoda i ciepłe dni będą zachęcać do wypoczynku nad wodą. Musimy jednak pamiętać, z czym wiąże się taki wypoczynek. Jest to nie tylko przyjemność i zabawa, niestety gdy wykażemy się lekkomyślnością może pojawić się zagrożenie mogące doprowadzić do tragedii.

Tylko w ubiegłym roku na Mazowszu utonęło 41 osób. Najczęściej wypadki te powodowane są właśnie lekkomyślnością, niejednokrotnie połączoną u osób dorosłych z alkoholem. Groźnie jest również korzystanie z nielegalnych i niestrzeżonych kąpielisk. W trakcie festynu organizatorzy starali się uświadomić i uczulić na wszystkie niebezpieczeństwa, aby wypoczynek nad wodą był tylko przyjemnością. Policjanci Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu opowiadali uczestnikom festynu jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Wręczyli też dzieciom mnóstwo materiałów profilaktycznych właśnie o tym, jak uniknąć zagrożeń podczas wypoczynku. Przygotowano atrakcyjne pokazy umiejętności służb ratownictwa wodnego. Każdy chętny mógł też nauczyć się, jak wyciągnąć z wody tonącego i jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Zademonstrowano działania pościgowe policji wodnej, podczas których policjanci na łodziach motorowych pokazali jak zatrzymuje się jednostki pływające stwarzające zagrożenie na akwenie wodnym.

W organizację pokazów włączyła się też Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która zaprezentowała akcję gaszenia pożaru poprzez zrzut wody z samolotu Dromader. Strażacy pokazali jak wygląda akcja ratownicza podczas wypadku drogowego, jak z rozbitego pojazdu wydobywa się ofiary z użyciem ciężkiego sprzętu ratownictwa drogowego. Każdy z pokazów był szczegółowo omówiony przez specjalistów, a dzieci ochoczo przyłączały się do dyskusji na temat bezpiecznego zachowania.

Wszystkie pokazy wspólnie z uczestnikami festynu obserwował wraz z zaproszonymi gośćmi I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Zbigniew Mikołajczyk, a także Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, mł. insp. Piotr Kulesza Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.