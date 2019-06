Policyjny pościg ulicami Woli zakończony zatrzymaniem Data publikacji 17.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Woli podjęli pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 29-latek w wyniku brawurowej jazdy uszkodził radiowóz i pojazd, który prowadził. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia. Podejrzany usłyszał zarzuty karne. Odpowie także za kierowanie bez uprawnień.

Policjanci z wolskiej patrolówki po godz. 13.00 podjęli pościg za kierującym audi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pomimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący nadal uciekał wolskimi ulicami. Kiedy próbował zawrócić na skrzyżowaniu, uderzył w radiowóz. Kiedy na parkingu przy ul. Obozowej zatrzymał pojazd, trafił w ręce funkcjonariuszy.

29-latek został przewieziony do wolskiej komendy. W trakcie ustaleń okazało się, że mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego w celu odbycia kary 10 dni pozbawienia wolności wydanym przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim. Dodatkowo w trakcie sprawdzeń wyszło na jaw, że 29-latek nie posiada uprawnień do kierowania.

Dalej sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzuty karne dotyczące niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu, uszkodzenia radiowozu i audi. Mężczyzna odpowie jeszcze za kierowanie bez uprawnień.

(KSP / kp)