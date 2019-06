Nienawiść w internecie nie popłaca Data publikacji 17.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci na polecenie Prokuratury Rejonowej dla Łodzi-Polesie wykonywali czynności z udziałem podejrzanego, o publiczne pochwalanie przestępstw na tle narodowościowym oraz propagowanie totalitarnego ustroju państwa. Mężczyźnie grozi teraz do 2 lat pozbawienia wolności.

W marcu 2019 roku, jedna z organizacji zajmujących się zwalczaniem zachowań rasistowskich i ksenofobicznych pojawiających się między innymi w środkach masowego przekazu, przekazała KMP w Łodzi informację o podejrzanym mężczyźnie. Miał on za pomocą jednego z portali społecznościowych pochwalać przestępstwo zabójstwa grupy muzułmanów, do którego doszło na terenie Nowej Zelandii. Wpisy zamieszczane przez mężczyznę propagowały ponadto totalitarny ustrój państwa. Podejrzany o stosowanie cyberprzemocy czuł się w sieci bezkarny, licząc, że jego wybryk pozostanie bez konsekwencji prawnych. Żmudna praca śledczych i ustalenia dokonane przez specjalistów zajmujących się zwalczaniem cybeprzestępczości pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który trafił na przesłuchanie do prokuratury.

Policja apeluje!

Zamieszczając obraźliwe wpisy na forach internetowych dot. innych osób, które piętnują ich zwłaszcza z uwagi na przynależność rasową, wyznaniową, bądź etniczną, popełniamy przestępstwo. Również zachowania aprobujące totalitarny, faszystowski lub nazistowski ustrój państwa są karane w myśl przepisów prawa polskiego. Będąc użytkownikami sieci, bądźmy świadomi treści i znaczenia naszych wpisów. Warto zaznaczyć, że „Mowa nienawiści” to również innego rodzaju zachowania, które polegać mogą na zniesławieniu lub znieważeniu innej osoby. W skrajnych przypadkach takie działanie może być odbierane przez ofiarę jako tzw.stalking, czyli przestępstwo zagrożone karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi)