Zatrzymani za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów Data publikacji 17.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego grójeckiej komendy rozpracowali grupę przestępczą, zajmującą się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. Przestępcy w hali magazynowej przechowywali w zbiornikach duże ilości płynnych substancji m.in. pochodnych rozpuszczalników i lakierów. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszeli szereg zarzutów. Grozi im do 8 lat więzienia.

Policjanci z Grójca zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy transportowali substancje chemiczne. Zatrzymani w wieku od 28 do 69 lat są mieszkańcami powiatu grójeckiego, żyrardowskiego i wodzisławskiego. Jak ustalili mundurowi w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grójcu, zatrzymani działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili mechanizm działania przestępców. Mężczyźni składowali wbrew przepisom odpady płynne będące m.in. pochodnymi rozpuszczalników oraz lakierów. Chemikalia przechowywane były w 120 pojemnikach o pojemności 1000 l, 200 l oraz 800 l, na posesji należącej do jednego ze sprawców na terenie gminy Pniewy. Takie postępowanie stwarzało zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, lub mogło powodować skażenie środowiska. Łącznie zabezpieczonych zostało ponad 40 tys. litrów niebezpiecznych płynów, które przekazano gminie Pniewy.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury w Grójcu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz składowania substancji i odpadów niebezpiecznych wbrew przepisom. Teraz grozi im za to do 8 lat więzienia. Wobec dwóch mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Pozostałych poddano poręczeniu majątkowemu. Czynności w sprawie trwają, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik