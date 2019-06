Biegiem przez historię... Policjanci i zielonogórzanie pobiegli w 100. Rocznicę powstania Policji Państwowej Data publikacji 17.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę /15.06/ w Zielonej Górze odbył się bieg z okazji 100 Rocznicy powstania Policji Państwowej, któremu towarzyszył festyn dla rodzin. W biegu głównym wzięło udział blisko 250 biegaczy, natomiast w biegach dla dzieci wystartowało 100 dzieci. Sportowe emocje towarzyszyły wszystkim – uczestnikom, kibicom i policjantom, którzy również wzięli udział w biegu.

Przez cały 2019 rok policjanci w całym kraju obchodzą uroczyście 100. Rocznicę powstania policji Państwowej. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze także zaplanowała wydarzenia kulturalne oraz imprezy sportowe, które mają w uroczysty sposób podkreślić wagę tego wyjątkowego jubileuszu. Jednym z przedsięwzięć zaplanowanych dla uczczenia tej rocznicy był sobotni (15 czerwca) bieg na dystansach 5 i 10 km, zorganizowany na terenach przyległych do Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Imprezie towarzyszył festyn dla rodzin, połączony z biegami dla dzieci na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. W biegach dziecięcych wzięła udział prawie setka dzieci, które po biegu mogły zrelaksować się w specjalnie dla nich przygotowanej strefie rozrywki. Dorośli uczestnicy imprezy wystartowali o godz. 11 na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Mimo upalnej pogody na starcie stanęło 250 biegaczek i biegaczy, którzy po zaciętej sportowej rywalizacji w komplecie dotarli do mety. Na wszystkich uczestników imprezy czekały upominki i pamiątkowe medale. Celem biegu organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze była popularyzacja sportu, a w szczególności aktywności ruchowej. Było to również nawiązanie do długoletnich tradycji sportowych w szeregach Polskiej Policji.

Impreza sportowa miała także przesłanie charytatywne – dochód z opłaty wpisowej oraz pieniądze zebrane podczas festynu do specjalnych puszek zostaną przekazane Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze