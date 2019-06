Policjanci reanimowali kobietę, która została przygnieciona przez pojazd Data publikacji 17.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 45-letnia mieszkanka gminy Nowa Wieś Lęborska zawdzięcza życie policjantom, ale również swojej 14-letniej córce i sąsiadce. Dziewczynka wezwała pomoc na nr 112, a policjanci do czasu przyjazdu karetki pogotowia, reanimowali nieprzytomną kobietę. Po przywróceniu jej tętna i oddechu, kobieta została przetransportowana do szpitala. Jej życiu obecnie nic nie zagraża.

Policjanci z Lęborka otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (nr 112) o zdarzeniu z pojazdem w jednej z miejscowości na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Zgłaszającą była 14-letnia dziewczynka, która zawiadomiła, iż jej mama została przyciśnięta do garażu przez staczające się auto i straciła przytomność. Policjanci natychmiast udali się we wskazany adres i już po kilku minutach byli na miejscu. Po dojechaniu na miejsce jako pierwsza służba zastali na posesji pojazd z uruchomionym silnikiem i z uchylonymi drzwiami od strony kierowcy. Pojazd skierowany był przodem w wiatę garażową. Swoją lewą stroną pojazd opierał się o ścianę garażu. W pojeździe, na fotelu kierowcy znajdowała się przygnieciona drzwiami kobieta. Poszkodowana była nieprzytomna i nie reagowała na bodźce zewnętrzne. Policjanci szybko wypchnęli pojazd do tyłu, aby dostać się do poszkodowanej i uwolnić ją z zakleszczonego pojazdu. Następnie natychmiast przystąpili do resuscytacji i po kilku minutach udało się im przywrócić funkcje życiowe kobiety. Po chwili na miejsce dotarła straż pożarna oraz pogotowie, którym policjanci przekazali poszkodowaną. W trakcie zdarzenia pomocy udzielała również sąsiadka poszkodowanej kobiety, która na miejsce została zawołana przez dziewczynkę.

Błyskawiczne, profesjonalne i zdecydowane działanie policjantów wydziału ruchu drogowego lęborskiej policji, którzy znaleźli się jako pierwsi na miejscu zdarzenia, ale również opanowaniu dziewczynki i pomocy jej sąsiadki uratowało 45-latce życie. W takich sytuacjach każda minuta opóźnienia udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanej osobie zmniejsza jej szanse na przeżycie. Poszkodowana kobieta została szybko przetransportowana do szpitala. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń.