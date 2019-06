Mateusz pomógł uratować swoją babcię - podziękowania od Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie Data publikacji 19.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, podziękował i pogratulował 11-letniemu Mateuszowi godnej naśladowania postawy. Pod koniec maja chłopiec zauważył przez okno leżącą na podłodze babcię i natychmiast zaalarmował służby ratunkowe, dzięki czemu nie doszło do tragedii.

Zdarzenie miało miejsce 31 maja 2019 roku po godzinie 13.00. 11-letni chłopiec z gminy Secemin po powrocie ze szkoły, usłyszał krzyki babci. Z uwagi na to, iż drzwi domu były zamknięte, chłopiec nie mógł dostać się do środka. Wnuczek przez okno zauważył leżącą na podłodze w kuchni swoją babcię, a obok niej znajdowała się plama krwi. Chłopiec nie zwlekał i natychmiast zadzwonił na numer alarmowy. Potrafił zachować zimną krew i podał niezbędne informację dla służb ratunkowych. Po kilku minutach na miejscu pojawili się policjanci, którzy wraz z chłopcem próbowali dostać się do zamkniętego domu. Na szczęście po kilku minutach dojechał syn kobiety, który otworzył dom. Następnie na miejscu pojawiły się inne służby ratunkowe. Dzięki takiej postawie 11-latka nie doszło do tragedii.

Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie mł.insp. Mariusz Przyborowski kiedy dowiedział się o takim przebiegu interwencji, postanowił odwiedzić małego bohatera podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego i osobiście pogratulować chłopcu. 11-letni Mateusz odebrał z rąk Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie dyplom uznania, maskotkę koziołka Spoko i inne upominki. Cała szkoła nagrodziła chłopca gromkimi brawami. Mateusz jest uczniem V klasy Szkoły Podstawowej w Żelisławicach. To tu, zarówno na lekcjach jak i spotkaniach profilaktycznych, uczy się jak reagować w różnych sytuacjach.

Opr. MJ

Źródło: KPP we Włoszczowie