Podziękowania od poszkodowanej kobiety dla policjanta za udzielenie pierwszej pomocy podczas zdarzenia drogowego Data publikacji 19.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego wpłynęły podziękowania dla policjanta Pawła Szostka za udzielenie pierwszej pomocy i zadbanie o bezpieczeństwo podczas zdarzenia drogowego w Dobroszycach. Funkcjonariusz znajdował się wówczas w czasie wolnym od służby.

Kilka dni temu na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego wpłynęły podziękowania dla policjanta Pawła Szostka, na co dzień służącego w Oddziałach Prewencji Policji we Wrocławiu, za udzielnie pierwszej pomocy i zadbanie o bezpieczeństwo podczas zdarzenia drogowego w Dobroszycach. Funkcjonariusz znajdował się wówczas w czasie wolnym od służby.

Poszkodowana w tym wypadku kobieta dziękuje policjantowi za to, że jako pierwszy znalazł się na miejscu wypadku i od razu podjął działania w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa.

W swoim liście do Pana Komendanta pisze: „Pan Paweł Szostek wykazał się ogromną odwagą i profesjonalizmem, a jego postawa powinna być przykładem dla innych policjantów. Jestem ogromnie wdzięczna za udzieloną mi pomoc i chciałabym pogratulować Panu jako przełożonemu takiego policjanta”.

Funkcjonariusz 8 czerwca br. przebywał w swoim miejscu zamieszkania. Jak usłyszał huk na drodze, od razu wybiegł z domu i zobaczył, że doszło tam do zderzenia się dwóch pojazdów. Nie wahając się ani chwili pobiegł, by udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Po przekazaniu miejsca wypadku przybyłym na miejsce służbom, sam przystąpił do akcji ratowniczej już jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, do której należy.

Na co dzień st. post. Paweł Szostek służy w Oddziałach Prewencji Policji we Wrocławiu. W szeregi Policji wstąpił prawie 3 lata temu. Należy też do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach.

Serdecznie dziękujemy za słowa uznania skierowane do naszego kolegi – policjanta.

(KWP we Wrocławiu / mg)