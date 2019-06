Znamy już najlepsze pary patrolowe w śląskim garnizonie Data publikacji 19.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończyły się wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2019”. Po dwudniowej rywalizacji w konkurencjach na macie, torze przeszkód, strzelnicy i po rozwiązaniu testu wiedzy wiemy już, który patrol okazał się najlepszy. Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali sierż. sztab. Wojciech Górnik oraz st. sierż. Mariusz Brzezina reprezentujący Komendę Miejską Policji w Rybniku.

Dzisiaj w katowickiej szkole policji zakończył się Wojewódzki Finał XXVI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych - „Patrol Roku 2019”. Organizatorem zawodów był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy współpracy ze Szkołą Policji w Katowicach. Wydarzenie odbywało się na terenie katowickiej szkoły policji. Do rywalizacji w sumie stanęło 68 policjantów na co dzień patrolujących nasze ulice, czyli 34 patrole prewencji, reprezentujące wszystkie jednostki naszego garnizonu (komendy w Katowicach i Częstochowie wystawiły po dwa patrole). Sędziami turnieju byli eksperci i specjaliści prewencji z katowickiej komendy wojewódzkiej. Głównym sędzią zawodów zawodów był Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Radosław Wola.

Rywalizacja rozpoczęła się we wtorek. W ten dzień reprezentanci wszystkich komend musieli pokonać wymagający tor przeszkód oraz sprawdzić się w konkurencji z technik obezwładniania na macie. Dzisiaj mundurowi zaprezentowali swoje umiejętności na strzelnicy oraz rozwiązywali test wiedzy. Po tych konkurencjach sędziowie podsumowali punktację. Bezkonkurencyjni w trzech pierwszych konkurencjach okazali się mundurowi Rybnika. Konkurencja z testu wiedzy okazała się zwycięska dla policjantów z komendy w Cieszynie. Tak wysokie punkty za poszczególne konkurencje zadecydowały o tym, że to właśnie te jednostki uplasowały się na podium zajmując kolejno I i II miejsce. Warto w tym miejscu podkreślić, że dwie najlepsze drużyny będą reprezentowały nasze województwo na ogólnopolskich zawodach par patrolowych, które tradycyjnie odbędą się w Słupsku.

A tak przedstawia się klasyfikacja końcowa, podsumowująca wyniki we wszystkich konkurencjach:

I miejsce (135 punktów) - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Patrol w składzie:

sierż. sztab. Wojciech Górnik

st. sierż. Mariusz Brzezina

II miejsce (126 punktów) - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Patrol w składzie:

sierż. szt. Arkadiusz Sikora

st. sierż. Bogdan Stefaniak

III miejsce (121 punktów) - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Patrol w składzie:

sierż. Jakub Zając

st. post. Marcin Krawuczka

W trakcie uroczystego zakończenia zawodów nagrody najlepszym zawodnikom wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak, w towarzystwie insp. dr. Rafała Kochańczyka - Komendanta Szkoły Policji w Katowicach - gospodarza zawodów oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. szt. Michała Szczęśniaka.

Zawody były także okazją do nagrodzenia zwycięzców tegorocznego wojewódzkiego finału XIX Kynologicznych Mistrzostw Policji w garnizonie śląskim. Zwyciężyli: st. asp. Łukasz Brzeziński z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z psem Euforia do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz asp. sztab. Filip Waśniewski z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku z psem Ibajon do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia zawodów i wzięcia udziału w zaciętej rywalizacji. Najlepszym życzymy zaś kolejnych sukcesów.