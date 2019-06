Policjanci z Leska zwyciężyli w konkursie "Patrol Roku 2019" Data publikacji 20.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W tegorocznym, podkarpackim finale ogólnopolskiego konkursu par patrolowych "Patrol Roku 2019" zwyciężyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Wspólnie z funkcjonariuszami ze Stalowej Woli będą reprezentować garnizon podkarpacki w ogólnopolskim finale w Słupsku.

Wojewódzki finał konkursu odbył się wczoraj na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji z Podkarpacia - w sumie 21 par patrolowych. To funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w komórkach patrolowych i interwencyjnych. Stawką był tytuł najlepszej pary patrolowej na Podkarpaciu i przepustka do ogólnopolskiego finału konkursu "Patrol Roku".

Finaliści konkursu zmierzyli się w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich było strzelanie z broni palnej, następnie uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy zawodowej, a ostatnim konkursowym zadaniem było pokonanie policyjnego toru przeszkód. Umiejętności poszczególnych zawodników oceniała komisja sędziowska, w skład której wchodzili eksperci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Rywalizacja w turnieju była zacięta. Ostatecznie tytuł najlepszej pary patrolowej na Podkarpaciu wywalczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lesku - sierż. Piotr Szmyd i st.post. Mateusz Łukowski. Drugie miejsce zajęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli - st.post. Kamil Kucharczyk i post. Kamil Woźniak. To właśnie te dwie pary będą reprezentować podkarpacki garnizon w krajowym finale konkursu, który odbędzie się we wrześniu, w Szkole Policji w Słupsku. Trzecie miejsce zajęła para patrolowa z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie - sierż. Robert Kustra oraz st. post. Piotr Rymarz.

Wojewódzki finał konkursu swoim patronatem objęli Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Puchary i nagrody dla najlepszych par wręczyli Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, insp. Zbigniew Sowa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe dyplomy. Organizację wojewódzkiego etapu konkursu wspierał również NSZZ Policjantów Województwa Podkarpackiego.