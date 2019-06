Tragedia na drodze Data publikacji 21.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj na terenie gminy Uchanie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, w wyniku potrącenia przez kierującego audi zginął 10-letni chłopiec. Obecnie wyjaśniane są wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

Wczoraj po godzinie 18:00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie gminy Uchanie doszło do potrącenia pieszego. Po przybyciu na miejsce ustalono, że 44 -letni mieszkaniec Warszawy kierujący samochodem osobowym marki Audi potrącił 10-letniego chłopca. Chłopiec, mieszkaniec powiatu chełmskiego, bawił się z innymi dziećmi na jezdni.



Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej i udzielonej na miejscu pomocy, dziecko w wyniku poniesionych obrażeń zmarło. Kierowca został zatrzymany przez mundurowych, był trzeźwy.

Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Policjanci apelują i ostrzegają. Szczególnie teraz, w okresie wakacji zadbajmy o bezpieczeństwo naszych pociech. Małe dzieci nie są świadome istniejących zagrożeń, dlatego tak ważny jest stały nadzór nad nimi i opieka rodziców bądź opiekunów. Dzieci zaaferowane zabawą nie zdają sobie sprawy z wielu niebezpieczeństw. Dziecięca wyobraźnia jest nieograniczona i jeśli rodzice nie zorganizują dzieciom odpowiednio wolnego czasu, wtedy pomysłowość może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Dlatego nie spuszczajmy maluchów z oczu. Tłumaczmy im zasady bezpiecznych zachowań i uczmy właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia.

(KWP w Lublinie / kp)