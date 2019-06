Kolejne 2 osoby zatrzymane w sprawie „prania pieniędzy” pochodzących z uszczupleń podatku VAT Data publikacji 21.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci z komendy miejskiej, działając na terenie kraju, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o nielegalny obrót metalami kolorowymi oraz złomem stali, a także pranie pieniędzy pochodzących z uszczupleń podatkowych z tytułu podatku VAT. Funkcjonariusze zatrzymali wcześniej 7 mężczyzn, a teraz w ręce mundurowych wpadły kolejne dwie osoby. Straty Skarbu Państwa powstałe w związku z tą przestępczą działalnością oszacowano na ponad 18 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt. Grozić im może kara nawet do 15 lat więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, realizując szeroko zakrojone działania operacyjne, zatrzymali wcześniej na terenie Krakowa, pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku dalszej realizacji tej sprawy, do policyjnego aresztu trafili kolejni dwaj mężczyźni, a podczas działań w ostatnich dniach dwaj następni, których zatrzymano na terenie woj. śląskiego.

Policjanci ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała od jakiegoś czasu na terenie całego kraju i poza jego granicami. Przestępcy zajmowali się obrotem kolorowymi metalami oraz złomem stali. Poświadczali też nieprawdę w dokumentach księgowych i podatkowych, a także zajmowali się „praniem pieniędzy” pochodzących z uszczupleń podatkowych, z tytułu podatku VAT. W związku z przestępstwami przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i dokumentom, a także skarbowymi, o które mężczyźni są podejrzani, straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 18 milionów złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty w tej sprawie, a zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy, pozwolił na zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu / kp)