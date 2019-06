Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 21.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci uratowali mężczyznę, który próbował odebrać sobie życie. 36-latek założył na szyję linkę przywiązaną do barierki i chciał skoczyć z kładki. Natychmiastowa reakcja mundurowych zapobiegła tragedii, a mężczyzna trafił pod opiekę lekarską.

W czwartek, około 18, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który chce odebrać sobie życie. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Policjanci po przybyciu na miejsce zauważyli mężczyznę siedzącego na kładce. 36-latek miał założoną na szyi linkę przywiązaną do barierki. Mężczyzna nie chciał rozmawiać i sprawiał wrażenie osoby obojętnej. Mundurowi, wykorzystując chwilę nieuwagi mężczyzny, chwycili go, a następnie bezpiecznie sprowadzili z kładki. 36-latek został przekazany załodze karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala. Dzięki interwencji mundurowych ponownie udało się zapobiec tragedii.

(KWP w Białymstoku / kp)