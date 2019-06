21-latka zatrzymana po pościgu - na tylnym siedzeniu auta przewoziła swoje dwie małe córeczki Data publikacji 22.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali po pościgu samochód, którym kierowała 21-latka mająca sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kobieta uciekała przed policjantami wioząc swoje małe córeczki. Dodatkowo testy wykazały, że nieodpowiedzialna matka jest pod wpływem środków odurzających, a jej partner, który był pasażerem, posiada przy sobie narkotyki. Zatrzymanej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyźnie za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat więzienia.

Mundurowi z Bolesławca patrolując ulice miasta zauważyli samochód osobowy, za kierownicą którego siedziała młoda kobieta. Policjanci wiedzieli, że mieszkanka Bolesławca ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pod wpływem środków odurzających. Kiedy funkcjonariusze dali sygnały, aby kierująca się zatrzymała, kobieta zaczęła uciekać ulicami miasta. W wyniku pościgu pojazd został zatrzymany, kierująca próbowała jeszcze uciekać na pieszo pozostawiając w samochodzie pasażera i dzieci.

Policjanci zatrzymali 21-letnią kobietę i jej 27-letniego partnera. Jakież było zdziwienie policjantów, kiedy po zatrzymaniu okazało się, że w samochodzie są jeszcze dzieci w wieku 3 i 5 lat. W trakcie zatrzymania mundurowi przeprowadzając test potwierdzili swoje podejrzenia, że kobieta nie tylko kierowała mając sądowy zakaz, ale także była pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo przy 27-latku policjanci znaleźli kilka porcji metamfetaminy. Mieszkańcowi Bolesławca za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kobieta odpowie za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, złamanie sądowego zakazu i kierowanie pod wpływem środków odurzających. 21-latce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / wsz)