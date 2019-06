Policjanci na konferencji o cyberbezpieczeństwie SafetyON – bądź bezpieczny w sieci Data publikacji 22.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na terenie Targów Kielce odbywa się konferencja związana z cyberbezpieczeństwem, której organizatorem są świętokrzyscy policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Podczas wydarzenia poruszane są niezwykle ważne tematy, dotyczące każdego z nas, gdyż praktycznie wszyscy jesteśmy użytkownikami sieci. Głównym celem organizatorów jest szerzenie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie oraz uświadamianie jakie działania należy podjąć, aby w znaczącym stopniu podnieść poziom bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.

Punktualnie o godzinie 9:00 w jednej z sal konferencyjnych Targów Kielce naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kom. Dominik Rozdziałowski rozpoczął mającą swój debiut konferencję pn. SafetyON – bądź bezpieczny w sieci, dotyczącą szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Kolejno głos zabierali zaproszeni prelegenci, a byli to głownie przedstawiciele czołowych firm teleinformatycznych specjalizujący się w obszarach bezpieczeństwa cyfrowego, założyciele giełd kryptowalutowych oraz stron internetowych. Każdy wykład był inny, każdy prelegent opisując swoją pracę i sytuacje z którymi się spotkał w swoim życiu, dawał do myślenia słuchaczom oraz wzbudzał ich do zadawania pytań, a nawet dyskusji. Prelegenci podając przykłady, omawiali najczęściej popełniane błędy i udzielali cennych wskazówek jak nie paść ofiarą hakera, czy nie stracić pieniędzy na zakupach przez Internet. Mundurowi w swoim wystąpieniu nakreślili, iż często osoby lub grupy, które niegdyś popełniały pospolite przestępstwa uliczne teraz „grasują” w sieci.

Jednym z najczęściej zgłaszanych przestępstw jest oszustwo polegające na niewywiązaniu się z oferty handlowej lub wyłudzenie zaliczki na poczet tak zwanych towarów widmo, takich jak np. maszyny budowlane czy samochody. Policjanci omówili na czym polega ich codzienna służba i jak wygląda walka z cyberprzestępcami. Funkcjonariusze podali również najczęściej występujące w sieci przestępstwa takie jak kradzież tożsamości, pranie brudnych pieniędzy w oparciu o giełdy kryptowalut oraz oszustwa finansowe. Wszyscy uczestnicy konferencji jednomyślnie podkreślali, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne, gdyż tak jak szybko następuję postęp w technice, tak zarówno służby państwowe jak i prywatne sektory związane z siecią muszą zgłębiać swą wiedzę aby skutecznie podnosić poziom bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka.

