Narkotyki trafiały głównie do Wrocławia Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o przestępstwa narkotykowe. Podczas akcji zabezpieczono broń, amunicję i narkotyki. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani członkowie grupy, w wyniku sprzedaży narkotyków, mogli zarobić prawie 2,5 mln zł. Śledztwo nadzoruje śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Policjanci z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z prokuratorami Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, członkowie tej grupy zajmowali się przestępczością narkotykową. W toku śledztwa ustalono, że grupa działała od czerwca 2015 roku do września 2018 roku głównie na terenie Wrocławia. W tym czasie członkowie grupy, wprowadzając do obrotu marihuanę, amfetaminę, mefedron, kokainę oraz MDMA, mogli zarobić prawie 2,5 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Kielcach, wsparci przez policjantów wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, rozpoczęli działania w niedzielę (9.06.2019), zatrzymując 8 osób. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli broń palną oraz amunicję. Dodatkowo u trzech osób znaleźli narkotyki w postaci amfetaminy, heroiny i haszyszu. Dalsze działania w tej sprawie funkcjonariusze przeprowadzili w kolejnych dniach. W ich wyniku zatrzymali następnych 3 podejrzanych. W ramach tej akcji do sprawy łącznie zatrzymano 11 osób, które w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji, handlu oraz wewnątrzwspólnotowego obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.



Sprawa ma charakter rozwojowy. Warto zobaczyć komunikaty dotyczące poprzednich realizacji w ramach tej sprawy: