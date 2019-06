Kierująca wjechała „na czerwonym”. Matka z 5-latkiem potrąceni na przejściu dla pieszych Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Niestety zielone światło dla pieszych na przejściu nie gwarantuje im bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Przekonała się o tym matka z 5-letni chłopcem, którzy prawidłowo przechodząc przez jezdnię zostali potrąceni przez samochód. Naganne zachowanie kierującej zarejestrowały kamery olsztyńskiego ITS-u. Kobieta straciła prawo jazdy i w najbliższym czasie stanie przed sądem.

Kamery olsztyńskiego ITS-u po raz kolejny zarejestrowały dramatyczny przebieg zdarzenia drogowego na olsztyńskiej ulicy. Tym razem doszło do niego w minioną sobotę (22.06.2019) kilka minut przed godz. 13:00 na ul. Limanowskiego. Tam 24-letnia kobieta jadąca volkswagenem, wjeżdżając na skrzyżowanie, gdy sygnalizator nadawał dla niej czerwone światło, potrąciła na przejściu dla pieszych 5-letniego chłopca i jego mamę. Na miejsce szybko zostały wezwane służby ratunkowe, a do ich przyjazdu potrąconymi zaopiekowali się świadkowie. Choć wyglądało to bardzo groźnie, to na szczęście tym razem skończyło się jedynie na ogólnych potłuczeniach.

Policjanci, którzy zostali wezwani przez świadków na miejsce zdarzenia zatrzymali kierującej prawo jazdy. Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed sądem.

Pośpiech i chwila nieuwagi na drodze wystarczą do tego, by doszło do tragedii. Pamiętajmy, że piesi w konfrontacji z rozpędzonym samochodem rzadko kiedy wychodzą bez szwanku. Dlatego szczególnie w obszarze zabudowanym, w miejskim gęstym ruchu tak ważne jest zachowanie koncentracji, bezpiecznej prędkości, a także zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego.

(mp/tm)