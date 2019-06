Policjanci zdążyli na czas, by ocalić życie Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Doświadczenie i profesjonalizm Oficera Dyżurnego asp. szt. Dariusza Pietrusewicz sprawiły, że udało się zapobiec tragedii. Błyskawicznie skojarzył on numer telefonu z którego przyszła anonimowa wiadomość o zamiarze odebrania sobie życia ze zgłaszanymi w przeszłości z tego telefonu interwencjami. Dzięki temu policjanci dotarli na czas i uratowali mężczyznę.

Podczas służby policjanci spotykają się z wieloma różnymi zdarzeniami. Wielokrotnie dotyczą one skomplikowanych sytuacji do jakich scenariusz napisać może tylko życie. W każdej z nich jest jednak wspólny mianownik – czas. To jak szybko funkcjonariusze dotrą na miejsce zdarzenia lub ustalą niezbędne fakty jest podstawą do tego, aby interwencja była skuteczna. Najcenniejszy jest on jednak wtedy, kiedy chodzi o ludzkie życie. W czwartek /20 czerwca/ aspirant sztabowy Dariusz Pietrusewicz pełnił służbę jako Oficer Dyżurny w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie. Około godziny 19:30 na jego biurko zadzwonił telefon. Po drugiej stronie nie było jednak rozmówcy. Automatyczny system odczytał wiadomość tekstową w której zawarte były dwa krótkie zdania: „Dziękuję za wszystko, mam dosyć tego życia. Do zobaczenia na drugiej stronie.” Na końcu w system odczytał numer telefonu nadawcy. W tej sytuacji liczyła się każda sekunda ponieważ ktoś nieznany ewidentnie informował o zamiarze odebrania sobie życia. Doświadczenie funkcjonariusza nie zawiodło. Oficer skojarzył numer telefonu i zweryfikował go w prowadzonym dzienniku zdarzeń. Z tego numeru były zgłaszane już kiedyś interwencje. Telefon należał do 36-letniego mężczyzny. Ustalenia natychmiast przekazał patrolowi interwencyjnemu. W służbie, w tym patrolu, znajdował się ten sam funkcjonariusz, który wcześniej już ocalił mężczyźnie życie- st. post. Kamil Biernacki. Policjanci błyskawicznie dotarli na miejsce i weszli do mieszkania. Policjanci przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Rany na przedramieniu okazały się niegroźne, jednakże na miejsce, z powodu stanu w jakim znajdował się mężczyzna, wezwano Zespół Pogotowia Ratunkowego. Mężczyznę po konsultacji przyjęto do szpitala. Dzięki błyskawicznemu skojarzeniu przez asp. szt. Dariusza Pietrusewicz faktów udało się ustalić kto był nadawcą wiadomości i patrol ponownie zdążył nim wydarzyła się tragedia.

sierż. sztab. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie

Tel. 68 476 36 28, 519 534 237