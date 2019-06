Przemycał narkotyki – został zatrzymany przez policjantów na lotnisku Data publikacji 24.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przemyt narkotyków. Do zatrzymania doszło na lotnisku, a podczas przeszukania jego plecaka znaleziono 1,5 tysiąca porcji amfetaminy oraz prawie 200 sztuk tabletek ekstazy. Narkotyki miały trafić do jednego z krajów skandynawskich. W działaniach uczestniczyli także Straż Graniczna oraz Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy. Mężczyzna już usłyszał zarzut przestępstwa za co grozić mu może kara na czas nie krótszy niż 3 lata.

Funkcjonariusze Wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie ze Strażą Graniczną i Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym w wyniku działań operacyjnych zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o przemyt środków odurzających. Zatrzymanym okazał się 32-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego. Do jego zatrzymania doszło na wrocławskim lotnisku.

Policjanci mając informacje, że może dojść do wewnątrzwspólnotowego wywozu środków odurzających natychmiast podjęli działania, aby to sprawdzić. Funkcjonariusze potwierdzili informację i w trakcie przeszukania, w plecaku 32-latka ujawnili woreczki foliowe z zawartością blisko 1,5 tysiąca porcji amfetaminy oraz prawie 200 sztuk tabletek ekstazy. Jak ustalili policjanci narkotyki miały trafić do jednego z krajów skandynawskich. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Zatrzymany 32-latek już usłyszał zarzut przemytu znacznych ilości środków odurzających za co grozi kara na czas nie krótszy niż 3 lata.

(KWP we Wrocławiu / mw)